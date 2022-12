Solar am Balkon: In Schliersee nun immerhin vorstellbar

Vorstellbar: Mit Holz eingefassten Solarpaneele könnten sich die Grünen anfreunden. © Rüdiger Brechler, DGS NRW

Auf Antrag der Grünen nähert sich der Gemeinderat Schliersee dem bisherigem Tabu-Thema an, holt sich aber erst einmal Experten-Rat.

Schliersee – Erst kürzlich hat der Schlierseer Bauausschuss Solaranlagen an Balkonen abgelehnt, dass dies aber nicht das letzte Wort sein kann, wurde damals schon deutlich. Inzwischen gab es einen Antrag bei der Bürgerversammlung, der auf das Zulassen solcher Anlagen abzielte, und auch die Grünen-Fraktion im Gemeinderat hat sich Gedanken gemacht, die nun in einem eigenen Antrag mündeten. Im Ergebnis macht sich Schliersee auf den Weg, der Stromgewinnung an Balkonen in irgendeiner Weise den Weg zu ebnen, überstürzt dabei aber nichts.

Entscheidung im Bauausschuss hatte für Verunsicherung gesorgt

Gerhard Waas (Grüne) hatte schon im Bauausschuss wissen lassen: Das Nein zu den entsprechenden Anträgen sei „keine Doktrin“. Im Gemeinderat sagte er nun, dass er einige Reaktionen auf die Entscheidung bekommen habe. „Das haben wir doch schon seit Jahren“, sei eine gewesen. Auch im nun vorgelegten Antrag ist davon die Rede. Die Besitzer solcher Anlagen hätten sich auf das Attribut „genehmigungsfrei“ verlassen und seien nun verunsichert. „Über so was sollten wir reden“, sagte Waas.

Unklar: Sind Solaranlagen an Balkonen wirklich kraft Satzung untersagt

Das Nein zu Solar am Balkon ist in der Gestaltungssatzung festgesetzt. Allerdings ist Schliersee mit dem Regelwerk vor Gericht wiederholt Baden gegangen. Im Zuge der notwendigen Überarbeitung könnte man auch die Balkonregelung anpacken, zumal sie Waas’ Auffassung zufolge eh auf tönernen Füßen steht. „In der Satzung steht, die Brüstung muss aus Holz sein“, erklärt der Grünen-Vertreter. Das schließe Solar-Paneele als Balkonfront nicht aus. „Wir haben ja auch schon Milchverglasung zulassen müssen“, erinnerte er im Gemeinderat. Eine Holzumrandung um die Solarplatten könnte die Optik strukturieren. Das sei schöner als manch anderes, was in Schliersee zu sehen sei. Fassaden-Photovoltaik können sich die Grünen obendrein an ohnehin wenig ansprechenden Funktionsgebäuden, etwa in Gewerbegebieten vorstellen. Andere Länder würden dies auch an Berghütten erlauben. Auch im Kreis Miesbach würden sich Kommunen, die ähnlich hohe Anforderungen ans Ortsbild wie Schliersee stellen, dem Thema Balkon-PV annähern – etwa die Stadt Tegernsee.

Die Grünen würden in der Lockerung des Verbots einen „wichtigen Beitrag zur CO2-Minderung“ sehen. Anlagen auf den Dächern würden im Winter bei entsprechender Wetterlage teils monatelang überhaupt keinen Strom liefern.

Experten sollen Regelungsmöglichkeiten prüfen

Letztlich stimmte der Gemeinderat dem Antrag der Grünen einstimmig zu. Er sieht vor, sich erst einmal genauer zu informieren, was überhaupt untersagt beziehungsweise geregelt werden kann und über welches Rechtsinstrument dies am besten geschieht, also eben die Gestaltungssatzung oder auch einen Bebauungsplan. Liefern sollen die Infos Fachleute vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum oder auch dem Bayerischen Gemeindetag. Liegt die Einschätzung der Experten vor, soll sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema befassen.

Undenkbar bleibt derweil, das wurde in der Diskussion deutlich, dass ortsbildprägende oder denkmalgeschützte Gebäude an Balkonen oder Wänden mit Photovoltaik bestückt werden. Auch Freiflächenanlagen sehen die Schlierseer weiterhin kritisch.