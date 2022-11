Solaranlagen: Schliersee wartet ab, bis es etwas Schönes gibt

Noch ist Platz auf den Dächern: Schliersee setzt beim Thema Photovoltaik auf bestehende Reserven und will Freiflächen sowie Balkone von Solarmodulen freihalten. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Schliersee sträubt sich vorläufig noch, ihre Gestaltungssatzung zu Gunsten von Solaranlagen zu lockern. Die Devise lautet: Abwarten.

Schliersee – Schön ist’s in Schliersee, und das soll auch so bleiben. Und weil es Photovoltaik-Anlagen nicht in schön gibt, bleiben sie an Balkonen und auf freien Flächen bis auf Weiteres untersagt. Diese Haltung hat der gemeindliche Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung unterstrichen, auch wenn er im Lichte von Energiewende und -krise der Stromgewinnung aus Sonnenenergie natürlich nicht abgeneigt ist. Aber solange auf den Dächern noch genug Platz für PV-Anlagen ist, sollen sie auch nur da installiert werden.

Noch ist Platz auf den Dächern, warum also auf Freiflächen gehen?

Darauf wies zum Beispiel Wolfgang Mundel (CSU) bei der Diskussion zu einer beantragten Photovoltaik-Anlage am Tegernseer Weg hin. „Auf den Dächern haben wir noch viel Potenzial in Schliersee.“ Im Sachvortrag der Verwaltung hatte es geheißen, der Antragsteller habe bereits eine PV-Anlage auf dem Dach, wolle nun aber hinter dem Haus an einem Hang weitere Sonnenkollektoren anbringen – auf 15 Metern Länge und bis auf drei Meter Höhe. Das stieß im Ausschuss auf wenig Gegenliebe. Letztlich lehnte das Gremium das Ansinnen am Breitenbach einstimmig ab – und gleich darauf auch eine Anlage, die jemand an seinem Balkon an der Tanzeckstraße in Neuhaus anbringen wollte.

„Ohrwaschl“ und „Plattenwald“ - bitte nicht in Schliersee

Aufgeständerte Photovoltaik-Anlagen hatte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) einmal mit dem Satz bedacht: „Wir sind uns landkreisweit einig, dass wir diese Ohrwaschl nicht haben wollen.“ Zuletzt hatte der Kreis-Umweltausschuss ja das Thema Freiflächen-Photovoltaik behandelt . Auch hierfür fand Schnitzenbaumer eine blumige Bezeichnung: „Plattenwald.“ Etwas nüchterner in der Formulierung seine Haltung dazu: „Freiflächenanlagen außerhalb jeder Bebauung sehe ich kritisch.“ Der Bürgermeister münzt dies insbesondere auf touristisch geprägte Gemeinden im Landkreis-Süden. Hier fürchtet er einen „gewaltigen Eingriff ins Landschaftsbild“, ja gar von „nahezu industriellem Charakter“ spricht er.

Bürgermeister befürchtet, dass „irgendein Minister“ der Gemeinde die Planungshoheit nimmt

Mit einer gewissen Skepsis betrachtet er deshalb auch den Vorstoß des Klimamanagements am Landratsamt beim Thema Freiflächen-Photovoltaik. Er fürchtet, dass hier über kurz oder lang den Kommunen die Planungshoheit aus der Hand genommen werden könnte. Derzeit bräuchte es noch Bebauungspläne, sollte „irgendein Minister“ durchsetzen, dass eine schlichte Baugenehmigung reicht, müsste das Landratsamt Anträge auch gegen den Willen der Gemeinden bewilligen. So die Befürchtungen in Schliersee.

Diskussion über kurz oder lang nicht zu vermeiden

Die geschlossene Bebauung betreffend, wird der Gemeinderat eine Diskussion kaum verhindern können. Mundel hierzu: „Wir müssen furchtbar aufpassen, wo wir Photovoltaik zulassen und wo nicht.“ Er erinnerte daran, dass die Gemeinde es erfolgreich geschafft habe, die Balkone im Ort von den ungeliebten Satellitenschüsseln freizuhalten. Diese Mühen wären vergeblich gewesen, wenn man jetzt „graue Tafeln“ zulasse. Philipp Krogoll (Die Schlierseer) meinte: „Diese Diskussion werden wir führen, wenn einer mit einer Tafel kommt, die nach was ausschaut.“