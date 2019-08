Ein Unbekannter habe die Heckscheibe seines VW Sharan eingeworfen: So schilderte ein 22-Jähriger den Vorfall auf dem Spinnradl-Parkplatz. Doch die Polizei hat einen anderen Verdacht.

Spitzingsee - Am frühen Sonntagmorgen ging der Notruf bei der Polizei Miesbach ein. Gegen 4.30 Uhr meldete ein 22-jähriger Sauerlacher den Beamten, eine unbekannte Person habe mit einem Stein die Heckscheibe seines auf dem Parkplatz des Tanzlokals Spinnradl am Spitzingsee geparkten VW Sharan eingeworfen. Er habe zu diesem Zeitpunkt gerade mit seinen Freunden in dem Auto geschlafen. Eine Streife der Polizei machte sich daraufhin auf den Weg zum Spinnradl-Parkplatz, stellte den Schaden fest und nahm eine Anzeige gegen einen unbekannten Täter auf.

Spinnradl-Parkplatz: 22-Jähriger verständigt Polizei - und gerät selbst in Verdacht

Wenige Stunden später, um 10.24 Uhr, ging jedoch eine fast gleichlautende Meldung bei der Polizei ein. Diesmal schilderte ein 27-Jähriger aus Wallerstein (Kreis Donau-Ries), dass sein am Willy Merkl-Haus geparkter VW Golf am Heck beschädigt wurde. Glücklicherweise habe ein Zeuge um 3.47 Uhr Fotos des Tatfahrzeugs aufgenommen. Mit kuriosem Inhalt: Die Bilder zeigten exakt den VW Sharan des 22-jährigen Sauerlachers - mit noch intakter Heckscheibe. „Nun bestehen hinsichtlich der Angaben des Sauerlachers erhebliche Zweifel“, teilt die Polizei mit. Dies auch deshalb, weil sich die Männer im Sharan laut des Zeugen „auffällig verhalten“ und andere Personen angepöbelt hätten.

Um die noch rätselhaften Vorgänge am frühen Sonntagmorgen am Spitzingsee aufzuklären, bittet die Polizei nun unter 08025/2990 um weitere Zeugenbeobachtungen.

sg