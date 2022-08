Spitzingsee: Vandalismus am Premiumwanderweg

Offenbar schmeckt nicht jedem das Besucheraufkommen. Die Beschilderung am Premiumwanderweg „Spitzing Panorama“ wird immer wieder Ziel von Vandalismus. © THOMAS PLETTENBERG

Der Weg ist weg, verschwunden aus dem Internet-Auftritt des Deutschen Wanderinstituts. Wohl nur ein Fehler, aber nicht die einzige Sorge, die der Alpine Premiumwanderweg „Spitzing Panorama“ der Regionalentwicklung Oberland bereitet.

Spitzingsee/Miesbach – Die Touristiker der Regionalentwicklung Oberland (REO) waren durchaus stolz, als sie vor zwei Jahren den Alpinen Premiumwanderweg oberhalb des Spitzingsees zertifiziert bekamen. Das Deutsche Wanderinstitut vergibt das Prädikat und legt dabei relativ scharfe Kriterien zugrunde. Das betrifft zum einen das Wandererlebnis und zum anderen die Beschilderung. Der Weg soll wirklich schön sein, und auf keinen Fall sollen sich die Wanderer verirren. Auf 34 Kriterien wird ein Kandidat abgeklopft. Das Qualitätssiegel soll Urlauber und Ausflügler locken. Inwiefern tatsächlich zusätzliche Urlauber in die Region kommen, lässt sich schwer einschätzen. Anhand der Zugriffe auf der Plattform Outdooractive lasse sich aber schon sagen, dass „die Runde gut angenommen wird. Sie wird sehr häufig heruntergeladen“, sagt Tim Coldewey, bei REO Ansprechpartner für das Wander- und Radwegenetz.

Premiumwanderweg fehlt auf der Homepage des Deutschen Wanderinstitut

Nur: Auf der Homepage des Wanderinstituts ist der Premiumweg gar nicht aufgeführt. Coldewey quittiert das mit Stirnrunzeln. „Es handelt sich wohl um einen Fehler.“ Denn die Zertifizierung ist nicht abgelaufen. Sie gilt drei Jahre, also bis 2023. Er werde sich erkundigen, warum der Weg derzeit nicht aufgeführt ist, sagte Coldewey gestern. Ein paar Stunden später die Meldung: Der Weg solle zügig wieder online gehen. Womöglich ist dies schon heute der Fall.

Da geht’s lang: Von der Bergstation der Stümpflingbahn führt der Premiumwanderweg „Spitzing Panorama“ zum Suttenstein und über die Firstalmen (Bild oben), unterhalb der Brecherspitz entlang zu Freudenreichalm und Bodenschneid. Der komplette Rundweg ist 9,7 Kilometer lang. 861 Höhenmeter sind zu überwinden. © Screenshot Outdooractive

Die fehlende Darstellung ist dabei nicht das einzige Problem, das den REO-Mitarbeiter in Sachen Premiumwanderweg umtreibt. „Wir haben immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen“, berichtet er. Schilder werden verbogen oder abgerissen, Übersichtstafeln geklaut. Ein Phänomen, das Coldewey speziell an diesem Weg oberhalb des Spitzingsees beobachtet. Und nur da. Weder bei anderen Routen noch beim zweiten Premiumwanderweg im Landkreis, dem „Leitzachtaler Bergblick“ in Fischbachau, trete die Zerstörungswut so geballt auf.

Immer wieder werden Schilder am Wegesrand beschädigt oder geklaut

Gelegenheit für diese Umtriebe bietet der „Spitzing Panorama“ genug. Eben weil die Zielgruppe in Personen besteht, die vielleicht nicht so geübt darin sind, ist die Beschilderung sehr intensiv. So gibt es zum Beispiel Bestätigungsschilder einige Meter nach einer Abzweigung, damit Wanderer sich sicher sein können, auf dem richtigen Weg zu sein. An die 100 Schilder habe man aufgestellt, so Coldewey. Wer sich an diesen stört, darüber kann der Wandermanager nur rätseln. Vielleicht gebe es Leute, die anderen das einfache Bergerlebnis nicht gönnen, meinen, nur eine Tour mit Wanderkarte im Rucksack sei authentisch. Oder Grundeigentümer stören sich an dem höheren Aufkommen. Mit diesen sei im Vorfeld der Zertifizierung aber alles abgesprochen worden, so Coldewey. Er kommt nun nicht umhin, immer wieder nachzuschauen, wo Schilder fehlen oder beschädigt sind und nachzuhängen, wo etwas fehlt. Er versuche nun, die Beschilderung möglichst vandalismusfest zu gestalten.

Zweiter Premiumwanderweg ist rezertifiziert

Nachbesserung steht übrigens auch beim „Leitzachtaler Bergblick“ an. Der Weg kann nach dem Neubau der Heißenbrücke wieder auf der ursprünglichen Route begangen werden. Zudem sind die Schilder nach ein paar Jahren teils verwittert, oder ein Aufkleber löst sich. Da der Weg gerade erst rezertifiziert wurde, stehen nun solche kosmetischen Ausbesserungen an.

Weitere Wege nicht geplant - wegen der Grundbesitzer

Eigentlich wollte die Regionalentwicklung Oberland weitere Premiumwanderwege ausweisen. „Grundsätzlich hätte die Region extremes Potenzial“, so Coldewey. Doch die Stimmung bei Grundeigentümern sei kritisch und gehe in die Richtung: Nicht noch mehr Ausflügler und nicht noch mehr Wanderer, die mit den Bergen wenig vertraut sind. Womöglich ist der Vandalismus am Premiumwanderweg Ausdruck dieser Haltung.