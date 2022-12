Spitzingsee: Arabella-Hotelchef Peter Könekamp geht nach 31 Jahren in den Ruhestand

Abschiedsinterview

Peter Könekamp verabschiedet sich nach 31 Jahren als Chef des Arabella Alpenhotels Spitzingsee. Im Interview spricht er über sein Arbeitsleben und Urlaubspläne.

Spitzingsee – In der Tourismussprache würde man wohl von einem Ultra-Langzeitaufenthalt sprechen. 31 Jahre lang führte Peter Könekamp (66) das Arabella Hotel am Spitzingsee mit seinen 120 Zimmern und knapp 100 Mitarbeitern, die meiste Zeit davon gemeinsam mit seiner Frau Renate (67). Während die bereits vor zwei Jahren in den Ruhestand ging, wählte Könekamp die 50-Jahr-Feier seines Hauses als würdigen Schlusspunkt seiner Laufbahn, die der gebürtige Bad Reichenhaller einst mit einer Ausbildung im Intercontinental Hotel in Hannover begann. Was er jetzt als Langzeiturlauber vor hat, ob er auch privat gern in Hotels geht und wieso er dem Arabella am Spitzingsee auch im Ruhestand verbunden bleiben wird, erzählt Könekamp im Abschiedsinterview mit unserer Zeitung.

Herr Könekamp, wie fühlt man sich nach dem Check-In in den Ruhestand?

Peter Könekamp: Sehr gut, ganz besonders jetzt rund um die Feiertage. Lässt man mal den Lockdown 2020 außen vor, sind meine Frau und ich zum ersten Mal nach 40 Jahren an Weihnachten zusammen zu Hause.

Gäste-Empfang gehört zur Chefsache

Die Dienste an solchen Tagen waren bei Ihnen also immer auch Chefsache?

Peter Könekamp: Selbstverständlich, wir haben uns da nie rausgezogen. Gerade in diesen Zeiten sind viele langjährige Stammgäste im Haus. Die haben völlig zu recht erwartet, dass wir sie persönlich empfangen. Das gehört in der Ferienhotellerie einfach mit dazu.

Auch für die Mitarbeiter?

Peter Könekamp: Natürlich. Man muss aber schon sagen, dass sich hier durch den Personalmangel in den vergangenen Jahren etwas verändert hat. Heute muss man sich auch als Arbeitgeber flexibel zeigen, beispielsweise mit Teilzeitangeboten oder individuelleren Schichtplänen. Nur so gelingt es, Mitarbeiter zu bekommen und diese auch lang an sich zu binden. Ich traue mir zu, zu behaupten, dass uns das ganz gut gelungen ist. Viele unserer Kollegen sind zehn Jahre und länger im Haus, manche sogar so lang wie meine Frau und ich.

Wie ist es Ihnen denn persönlich gelungen, Beruf und Familienleben zu vereinbaren?

Peter Könekamp: Meine Frau und ich hatten das Glück, dass wir auch in der Arbeit viel Zeit zusammen verbringen konnten. Wir haben uns bereits während meiner Zeit im Bayerischen Hof in München unmittelbar nach Abschluss meiner Ausbildung zum Hotelkaufmann kennengelernt. Ich bin damals durch sämtliche Abteilungen rotiert, sie hat als Bankkauffrau im privaten Büro der Eigentümer gearbeitet. Nach meiner Zeit als stellvertretender Direktor im Holiday Inn in Augsburg haben wir uns dann im Oktober 1986 gemeinsam als Gastgeber für das Arabella Hotel in Schliersee beworben. Nach fünf Jahren folgte der Ruf an den Spitzingsee – dem wir ebenfalls gern gefolgt sind.

Abwechslung war am Spitzingsee geboten

31 Jahre im selben Haus: Klingt jetzt nicht gerade nach einer dynamischen Karriere.

Peter Könekamp: Sie haben recht! Vor allem bei großen Hotelketten ist es fast normal, alle fünf bis sechs Jahre den Ort zu wechseln. Wir hatten aber das Privileg, dass unsere Unternehmensführung Kontinuität bei den Gastgebern sehr zu schätzen wusste.

Hat es Sie nie gereizt, mal ganz woanders zu arbeiten?

Peter Könekamp: Ach, wissen Sie, die Familie und die Liebe für die Region haben mich hier tiefe Wurzeln schlagen lassen. An Abwechslung hat es in all den Jahren am Spitzingsee auch nicht gemangelt. Zumal ich immer wieder Sonderaufgaben wie einen sechsmonatigen Aufenthalt in der Schweiz zur Eröffnung von vier neuen Hotels in Davos übernehmen durfte. Auch in die Hotelpläne für Gut Kaltenbrunn war ich eingebunden. Spannend.

Spannend war bestimmt auch ihr täglicher Arbeitsweg von Schliersee aus, oder? Wie oft mussten Sie Schneeketten aufziehen oder gleich oben übernachten, weil Sie sonst nicht mehr runter gekommen wären?

Peter Könekamp: Die eine oder andere Straßensperrung wegen Lawinengefahr haben wir schon miterlebt. Ich hatte immer Zahnbürste und Wechselkleidung in meinem Büro (lacht). Dank Allrad konnten mich Schnee und Eis aber meistens nicht ausbremsen. Deshalb war ich auch des Öfteren als Shuttledienst für Gäste gefragt.

Personalwohnhaus wird geschätzt

Die wussten die eher abgeschiedene Lage des Hotels aber stets zu schätzen, oder?

Peter Könekamp: Auf jeden Fall. Wer bei uns gebucht hat, wollte Natur pur, natürlich gepaart mit den Sportangeboten und den Annehmlichkeiten wie Gastronomie und Wellness unseres Hauses. Aber ob Sie es glauben oder nicht: Wir hatten durchaus immer mal wieder Gäste, die ganz verwundert waren, dass man bei uns nach dem Abendessen nicht mehr zum Schaufensterbummel gehen kann.

Apropos Ausgehen: Was machen denn die Mitarbeiter, die im Personalhaus wohnen, nach Dienstschluss?

Peter Könekamp: Klar hat ’s auch da schon das eine oder andere böse Erwachen gegeben. Und es ist ja auch verständlich, dass man im jüngeren Alter abends was erleben will. Der Großteil der Kollegen war aber immer froh, bei uns wohnen zu können und sich nicht auf dem – gerade in der heutigen Zeit – extrem angespannten Wohnungsmarkt umschauen zu müssen.

Wie hat sich denn die Personallage bei Ihnen seit Corona verändert?

Peter Könekamp: Die Sommer 2020 und 2021 waren schon hart. Wir wurden einerseits von Gästen überrollt, mussten aber andererseits ständig die Hygienekonzepte weiterentwickeln und mit Aushilfskräften arbeiten, da sich viele unserer früheren Kolleginnen und Kollegen durch die Lockdowns andere Jobs gesucht haben. Mittlerweile hat sich vieles wieder normalisiert, wir haben sogar vier Azubis zusätzlich im Haus. In unserer Branche ist das Personal ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Wir leben von Mitarbeitern, die ihren Beruf mit Herzblut machen. Da ist es nur gut, dass auch wir als Arbeitgeber mehr für sie tun.

Zumal die Herausforderungen nicht geringer werden, oder?

Peter Könekamp: Das ist richtig. Auch wir merken, dass sich das Buchungsverhalten verändert hat. Viele Leute fahren heute zwar öfter in den Urlaub, bleiben aber nur noch kürzer. Wir haben aber glücklicherweise immer noch viele Stammgäste, die quasi schon ein Jahr im Voraus wieder dasselbe Zimmer reservieren. Als weiteres Standbein haben sich bei uns übrigens auch Tagungen etabliert. Ich denke, wir haben immer einen Weg gefunden, uns auf neue Trends einzustellen.

Großeltern wollen die neu gewonnene Zeit nutzen

Sie selbst müssen sich jetzt auf einen neuen Lebensabschnitt einstellen. Was tun Sie, damit Ihnen nicht langweilig wird?

Peter Könekamp: Eigentlich all das, was in den vergangenen Jahrzehnten zu kurz gekommen ist: Segeln, Fotografieren, Kochen und ab und zu auch ein bisschen Sport, damit ich nicht einroste.

Reisen haben Sie jetzt nicht genannt. Haben Sie erst mal genug von Hotels?

Peter Könekamp: Keineswegs. Meine Frau und ich sind gern in Hotels zu Gast. Auch in unserer aktiven Zeit sind wir oft zum Essen hingegangen, um mitzubekommen, was die anderen so machen und ob wir uns was abschauen können. Da bin ich jetzt im Ruhestand natürlich deutlich entspannter.

Sie sind also kein anspruchsvoller Gast?

Peter Könekamp: Überhaupt nicht. Auch, weil ich aus eigener Erfahrung heraus weiß, was trotz größten Bemühens alles schief gehen kann. Dass ich diesem Druck jetzt nicht mehr ausgesetzt bin, genieße ich schon sehr.

Der Name Könekamp bleibt dem Arabella am Spitzingsee aber erhalten, richtig?

Peter Könekamp: Stimmt. Unser Sohn Max arbeitet mittlerweile im Online-Marketing. Als er jünger war, hat er sich schon um den Kinderclub gekümmert. Heute hat er selbst zwei Kinder.

...und muss daher wie Sie früher schauen, wie er Hotel und Familie unter einen Hut bekommt.

Peter Könekamp: Ja. Allerdings gibt es ja jetzt Großeltern, die zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig viel Zeit für ihre Enkel haben. Und die wollen wir nutzen, wann immer es geht.

Das Gespräch führte Sebastian Grauvogl.

