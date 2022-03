„Wollten Kunden gewinnen“: Sportwagen-Verleiher aus München rast mit 150 km/h Spitzingsee-Straße hoch

Ein Werbe-Spot hat den Geschäftsführer einer Münchner Firma, die Sportwagen vermietet, nun vor Gericht gebracht. Ein Video auf YouTube zeigt ihn beim Rasen auf der Spitzingstraße.

Spitzingsee – Die Straße zum Spitzingsee eignet sich mit ihren Kurven, dem Gemäuer links sowie dem Gefälle auf der rechten Seite nicht für Rennen. Einem 26-jährigen Münchner, Geschäftsführer einer Firma, die unter anderem Sportwagen vermietet, warf die Staatsanwaltschaft nun vor, die Strecke im Oktober 2020 für illegale Kfz-Rennen missbraucht zu haben.

Illegales Rennen am Spitzingsee? Porsche mit bis zu 152 Stundenkilometern unterwegs

Mit einem Porsche Turbo soll er mit bis zu 152 km/h unterwegs gewesen sein. Es habe sich um Dreharbeiten für sein Unternehmen gehandelt, die Aufnahmen waren auf dem Videoportal YouTube zu sehen. „Dadurch wollen wir Kunden für unsere Firma gewinnen“ erklärte der Angeklagte.

Bei dem Video handle es sich um „viele Einzelsequenzen, die zum Teil in der gleichen Kurve gefilmt wurden“. In den Momenten, in denen er zu sehen sei, fahre er das Auto, fügte der Mann an. Als mehr als 150 km/h gemessen wurden, sei er aber nicht am Steuer gesessen. „Das hätte jeder aus dem Kamerateam sein können“, so der Angeklagte.

Raser am Spitzingsee: Video zeigt Angeklagtem im Porsche - mit 152 Sachen auf dem Tacho

„Das Video geht acht Minuten und fünf Sekunden lang“, grätschte Richter Walter Leitner dazwischen. „Ich sehe immer nur Sie am Steuer. Ihre Einlassung gefällt mir nicht, die ist nicht nachzuvollziehen. Man sieht nach vorne gefilmt den Tacho mit 152 km/h, während Sie am Steuer sitzen.“ Zudem seien Kennzeichen zu sehen, die nicht auf besagten Porsche Turbo zugelassen sind.

Der 26-Jährige entgegnete, dass er „nicht mit dem Auto gefahren sei, während die falschen Kennzeichen dran waren“. Im Regelfall würden die falschen Kennzeichen nur verwendet, wenn das Fahrzeug steht. „In dem Fall sieht man bei den Außenaufnahmen, während das Kfz in Bewegung ist, leider diese Kennzeichen auch noch“, räumte der Münchner ein, betonte aber wiederholt, dass es bei der Fahrt zum Spitzing „keine gefährliche Situation“ mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gegeben habe.

Eine Situation, die in eine Frontalkollision hätte münden können, war auf dem im Gerichtssaal abgespielten Video nicht zu sehen. Leitner erkannte dennoch Gegenverkehr bei der Fahrt des 650 PS starken Boliden mit dem 26-Jährigen am Steuer auf der Staatsstraße zum Spitzingsee und der B 307 Richtung Aurach. Zu sehen ist zudem ein Geschwindigkeitstest. In 2,3 Sekunden beschleunigt der Münchner den Wagen von Null auf 100 km/h.

Auf Straße zum Spitzingsee: Polizei spricht von illegalem Autorennen

Der Verdacht auf ein illegales Kfz-Rennen kam auch bei der Polizei auf, erklärte ein Beamter (42) der Miesbacher Inspektion. Die Anzeige sei über ein Online-Kontaktformular eingegangen. Die Kennzeichen, die im Video zu sehen sind, seien tatsächlich nicht für dieses Fahrzeug angemeldet gewesen, berichtete er. Den Fahrer des Wagens auf den Aufnahmen hätte die Polizei über den YouTube-Kanal ermittelt. „Das war der Angeklagte“, so der Polizist.

Auch er habe auf den Aufnahmen „rennähnliches Fahrverhalten und einen Tacho mit 150 km/h“ erkennen können. „Man sieht auch, dass der Gegenverkehr läuft, aber es gibt keine Hinweise auf die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer“, ergänzte der 42-Jährige. Der Renncharakter habe sich aus seiner Sicht „auch durch das Fahrverhalten“ herauskristallisiert, sagte der Beamte. Und die Strecke sei alles andere als übersichtlich.

„Ich kenne die Straße“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. „Da gibt es einige schwierige Kurven.“ Neben den hohen Geschwindigkeiten hätte der Angeklagte auch das Rechtsfahrgebot einige Male missachtet, wie auf dem Video zu sehen ist. „Ich bin davon überzeugt, dass Sie immer selbst gefahren sind“, so die Juristin.

Richter: Fahrverhalten des Münchners „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“

Es sei auch nicht darum gegangen, den potenziellen Kunden den Fahrkomfort des Porsche näherzubringen, wie der Angeklagte behauptete, „sondern um maximale Beschleunigung“. Sie forderte eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 65 Euro sowie vier Monate Fahrverbot.

Verteidiger Karl-Heinz Regener pochte darauf, dass eine Geschwindigkeitsüberschreitung nicht gleich ein Rennen bedeute. „Er war nur eine Sekunde bei 150 km/h“, sagte er. Die Strecke zum Spitzing nannte er „überschaubar“ und forderte, das zusätzliche Fahrverbot unter vier Monate zu schrauben.

Genau diese vier Monate Fahrverbot brummte Richter Walter Leitner dem 26-Jährigen aber auf, zudem 50 Tagessätzen je 55 Euro. Seine Fahrerlaubnis hat der Münchner ohnehin seit Dezember 2021 nicht mehr. Leitner nannte das Fahrverhalten des jungen Münchners „grob verkehrswidrig und rücksichtslos“. Dass es nicht um Fahrkomfort ging, erkannte auch er: „Sie sprechen in ihrem Video ja auch davon, was für ein ,King‘ und was für ein ,Monster‘ der Porsche ist.“ Philip Hamm

