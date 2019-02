Schneeschuh-Drama am Spitzingsee: Mädchen stürzt in Tiefe - Vater muss alles mit ansehen

Drama bei Spitzingsee: Es sollte eine nette Vater-Tochter-Tour werden. Doch sie nahm ein schlimmes Ende. Eine Schneeschuhwanderin stürzte 100 Meter in die Tiefe.

Spitzing - Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag ein etwa zehnjähriges Mädchen am Stolzenberg zugezogen. Wie Marcus Taubenberger, Bereitschaftsleiter der Schlierseer Bergwacht, auf Anfrage mitteilt, war das Mädchen in Begleitung ihres Vater auf einer Schneeschuhtour unterwegs.

Kurz vor dem Gipfel stürzte es und rutschte/stürzte etwa 100 Meter die Nordflanke hinab. Die Bergwacht – mit acht Mann im Einsatz – eilte herbei, brachte das Mädchen zur Erstversorgung zur Hütte am Stümpfling.

Von dort flog ein Rettungshubschrauber die Kleine und ihren schockierten Vater nach München. Die junge Schneeschuhgängerin hatte wohl noch Glück und kam mit Knochenbrüchen davon.

Am Sonntagvormittag war ein etwa 60-Jähriger am Roßkopf gestürzt. Auch ihn barg die Bergwacht. Auch hier: Heli-Einsatz. Die Ärzte im Krankenhaus stellten eine Kopfverletzung fest.

