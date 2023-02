Bergwacht übt den Ernstfall

Die Bergwacht übt den Ernstfall © Heidi Siefert

Dieses Training rettet Leben: Am Wochenende haben rund um Rosskopf und Stümpfling 40 Bergwachtler an sechs Stationen den Ernstfall geübt. Stundenlang.

Spitzingsee – „Jetzt machen sie doch! Helfen sie ihm! Wir sind doch schon seit dem Kindergarten Freunde!“ Hektisch springt der Mann in Skibekleidung um eine Gruppe Bergwachtler, die sich über einen Verletzten beugen. Er stupst den einen am Arm, redet auf den anderen ein und ist ein echter Störfaktor für die Helfer, die mitten im Schnee und steil am Hang versuchen, sich bestmöglich um das Opfer zu kümmern.

Die Bergwacht bei ihrem Manöver. © Heidi Siefert

Jeder Handgriff muss sitzen

Weil der Störenfried ebenfalls eine Bergwacht-Jacke trägt und in etwas Entfernung Kollegen stehen, die bisweilen leise miteinander diskutieren und sich Notizen machen, ist schnell zu erkennen, dass es sich nicht um einen echten Notfall handelt. Auch wenn die Akteure gefordert sind, alles wie bei einem Ernstfall zu erledigen. Denn dann muss jeder Handgriff sitzen.

Diese Winterübung haben die Bergwacht Schliersee und die ebenfalls im Spitzingseegebiet zuständigen Kollegen aus München am Wochenende rund um Stümpfling und Rosskopf absolviert. Im Einsatz: 40 Teilnehmer, die den als Stationsübung angelegten Trainingstag gemeinsam absolvieren. Weil ein paar krankheitsbedingt passen mussten, sind einige Einsatzgruppen nur zu viert, was die Aufgabe umso anstrengender macht. Doch darüber wird nicht lange diskutiert. Man nimmt es, wie es kommt. So, wie man auch im echten Einsatz immer für alles gewappnet ist.

Natürlich wird zwischendurch etwas geflachst, wenn sich die Gruppen beim Wechsel der Stationen begegnen, und der Skidoo bringt neben dem aktuell benötigten Material auch mal ein paar Flaschen Spezi für die durstigen Posten. Aber sobald es an die fingierten Einsatzbereiche geht, herrscht konzentrierte Ruhe. Egal, ob drinnen in der Bergwachthütte, wo der medizinische Ausbilder Kilian Roach den Kameraden das neue EKG-Gerät erklärt, oder an den fünf Punkten draußen im Gelände, wo sie mögliche Szenarien simulieren: vom Absturz von einem Sendemasten über die klassische Verschüttetensuche mit Reco, LVS-Gerät und Sonden bis hin zur Sicherung eines Akias im Steilhang am Roßkopf. Und eben auch den tatsächlichen Einsatz des EKG-Geräts, das dort gebraucht wird, wo der vermeintlich besorgte Freund den Rettern die Arbeit erschwert.

Reanimation eines Lawinenopfers

Richtung Roßkopf hat Bereitschaftsleiter Stephan Mulzer seine Station. Ein Lawinenopfer, das noch bis zum Bauch im Schnee steckt, muss reanimiert werden. „Beim Rot-Kreuz-Ausbildungskurs lernt man ganz genau, wer wo seinen Platz und was zu tun hat“, erklärt Pressesprecher Lorenz Haberle, während Mulzer beobachtet, wie die Gruppe agiert. „In der Praxis am Berg funktionieren solche Routinen nur bedingt“, schiebt Haberle nach. Allein schon, weil der Boden uneben ist. Es gilt flexibel zu sein, den Überblick zu behalten und zu kommunizieren. Das Umfeld am Berg heißt es dabei, ebenso im Blick zu haben, wie einen aufgeregten oder möglicherweise unter Schock stehenden Begleiter zu beruhigen, ohne den Patienten zu vernachlässigen. Wer das schon bei der Übung verinnerlicht, dem wird es auch im Notfall leichter fallen. „Bis jetzt gibt’s keine Beanstandungen, alle haben die Aufgabe gut gelöst“, lobt Mulzer, bevor es nach fünf intensiven Übungsstunden langsam in den Endspurt geht.

Noch einmal wechseln die Gruppen zur nächsten Station, während sie vor dem Bergwachthaus schon den Grill anheizen. Mit spendeten Würsten der Metzgerei Holnburger und Gebäck der Bäckerei Zanger können sich die Bergwachtler stärken. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen noch immer die Übungen. Da werden Feinheiten diskutiert und Herangehensweisen besprochen.

Nachwuchs für die Bergwacht gesucht

Es ist ein angeregtes, freundschaftliches Miteinander, bei dem sie die gelungene Winterübung Revue passieren lassen, aber auch nachdenkliche Töne anschlagen. Nachwuchs könnten sie brauchen, sagt Haberle, und dass sie sich über jeden Interessierten freuen, der sportlich und geländegängig ist. Bei Interesse: info@bergwacht-schliersee.org.

