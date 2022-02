Spitzingsee: DAV möchte Hütte kernsanieren

Hier lebt noch der alte Jugendherbergscharme: das DAV-Haus Spitzingsee. Kommendes Jahr soll es kernsaniert werden, aber eine Selbstversorgerhütte bleiben. Unsicherheiten bestehen lediglich bezüglich der Stellplatzfrage. © Thomas Plettenberg

Vor wenigen Jahren hat die Alpenvereins-Sektion München und Oberland das „Frankfurter Haus“ am Spitzingsee gekauft. Jetzt will sie es mächtig aufmöbeln. Aber es gibt ein Problem.

Schliersee – Nach und nach möbeln die Gästehäuser am Spitzingsee ihre Räumlichkeiten auf. Neben der Wurzhütte, die umfangreich saniert wird, und dem Willy-Merkl-Haus, das neu gebaut werden soll, kamen nun Sanierungspläne für das DAV-Haus Spitzingsee auf den Tisch des Schlierseer Bauausschusses. Der stimmte zu, aber es hakt womöglich an den Stellplätzen.

Dem Gemäuer wohnt noch der „alte Jugendherbergscharme“ inne

Das heute von der DAV-Sektion München und Oberland betriebene Haus war bis vor gut zehn Jahren vor allem ein Ziel für Kinder und Jugendliche aus Frankfurt. Die Mainmetropole hatte das Haus gepachtet, allerdings war dem Stadtrat das Defizit von rund 300 000 Euro zu hoch, sie beendete das Engagement. Zehn Jahre lang war der DAV Pächter, vor wenigen Jahren kaufte er das Gebäude vom Eigentümer, der zu diesem Zeitpunkt in Köln lebte. Den Räumlichkeiten wohnt noch der „alte Jugendherbergscharme“ inne, wie Sektions-Hüttenreferent Thomas Gesell sagt. Die Zwei- bis Sechs-Zimmer-Betten haben zwar ein Waschbecken, es gibt aber lediglich Etagenduschen und -toiletten.

Dach wird angehoben, neue Zimmer entstehen - aber weniger Betten

Das soll sich ändern. Die Sektion möchte das Gebäude umfangreich sanieren, das Dach anheben und soweit es geht energieautark und CO2-neutral machen. So sollen laut Beschlussvorlagen 15 neue Zimmer mit eigenen Duschen entstehen. Dennoch wird es am Ende weniger Betten geben. 86 statt bis 91 in dann 31 Zimmern. Weitere Änderungen auf dem Gelände sind ein Hackschnitzelbunker, eine neue Zufahrt im Osten, Lagerräume und eine Terrassenerweiterung. Viele der Änderungen sind nicht von der örtlichen Gestaltungssatzung gedeckt, aber das wollte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) bei einem Haus dieses Zuschnitts und dieser Größe nicht weiter problematisieren, wie er im Bauausschuss sagte. „Im Großen und Ganzen unkritisch“ seien die Abweichungen, die in der Sitzung auch gar nicht weiter diskutiert wurden.

Womöglich hakt‘s an den Stellplätzen

Weniger unkritisch ist womöglich das Thema Stellplätze. Das Haus wurde ehedem als Jugendherberge genehmigt, und bei einer solchen sind weniger Parkplätze nötig als andernorts. Neun würden bei einer Kapazität von 86 Betten genügen, zwölf werden im Bauantrag nachgewiesen. Gesell hat, wie er sagt, in Vorgesprächen mit Architekt und Landratsamt bedeutet bekommen, dass es bei dem Stellplatzschlüssel bleiben könne. Im Bauausschuss wurden daran leichte Zweifel laut.

Im Sachvortrag heißt es: „Die Betriebsbeschreibung lässt jedoch auf eine überwiegende Nutzung durch Alpenvereinsmitglieder, also Erwachsene schließen.“ Wäre die DAV-Hütte ein normales Gästehaus, wären fast 30 Stellplätze fällig. Wie viel nun tatsächlich notwendig werden, hängt nun von der Einschätzung des Landratsamts im Zuge des Genehmigungsverfahrens ab. Dann wird gegebenenfalls neuer Gesprächsbedarf auftauchen. Denn Platz für so viele Parkplätze ist auf dem Gelände, das am Rande der Straße zum Kurvenlift liegt, sicher nicht.

DAV setzt auf öko

Am Konzept wird DAV-Angaben zufolge allerdings nicht großartig gefeilt. Weiterhin sollen Schulklassen am Spitzingsee nächtigen, auch viele Alpenvereins-Schulungen soll es geben. Bezüglich der Anreise möchte die Sektion für öffentliche Verkehrsmittel werben. Dies sei ja gut möglich und werde immer besser, sagt Gesell. Und: „Wir überlegen sogar, ob wir die Anreise mit BRB und Bus mit einem günstigeren Übernachtungspreis belohnen.“

Kein Hotel, sondern weiterhin Selbstversorgerhütte

Auch wenn das Gebäude letztlich kernsaniert wird, entstehe kein Hotel, bekräftigt Gesell. „Es bleibt eine DAV-Hütte.“ Auch die gemeinschaftlichen sanitären Anlagen im ersten Stock werden bleiben. Nur die neuen Zimmer im zweiten Obergeschoss bekommen eigene Nasszellen. Und grundsätzlich bleibt das Haus auch eine Selbstversorgerhütte. Größere Gruppen können allerdings Frühstück oder auch Abendessen hinzubuchen. Die Versorgung übernimmt dann die Albert-Link-Hütte, die ebenfalls ein Haus der Sektion München und Oberland ist.

Anvisierter Baubeginn ist Frühjahr 2023. Bis dahin sollte die Stellplatzfrage geklärt sein.