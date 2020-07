Streit um Hundeleine eskaliert: Betrunkenes Pärchen droht Fußgängern Schläge an

Am Spitzingsee ist ein Streit um einen nicht angeleinten Hund eskaliert. Ein betrunkenes Pärchen drohte einem weiteren Pärchen Prügel an, weil diese das erste baten, ihren Hund anzuleinen.

Spitzingsee - Am Spitzingsee ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Streit um einen nicht angeleinten Hund eskaliert. Ein betrunkenes Pärchen drohte einem weiteren Pärchen Prügel an, weil diese das erste baten, ihren Hund anzuleinen.

Spitzingsee: Streit um Hundeleine eskaliert: Betrunkenes Pärchen droht Fußgängern mit Prügeln

Laut Polizei ereignete sich der Streit gegen 23 Uhr auf Höhe des Seewegs 7 in der Nähe des Hotels Arabellapark. Beide Pärchen waren mit ihren Hunden unterwegs. Ein Paar, das aus Kiel zu Besuch war, bat das andere Paar, ihren Hund an die Leine zu nehmen, um Streit zwischen den Tieren zu vermeiden.

Daraufhin beschimpften die sichtlich alkoholisierten anderen Beteiligten die beiden Kieler und drohten ihnen Schläge an. Zudem versuchte eine der Beteiligten, die Kieler mit einer Hundeleine zu treffen.

Als die Kieler die Polizei informierten, ließen die Angreifer von ihnen ab und gingen sich in südliche Richtung. Der Mann und die Frau sollen Anfang 20 gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Miesbach hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 80 25 / 29 90 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Karl-Josef Hildenbrand