Ski-Tour nimmt tragisches Ende: Münchner stirbt nach Zusammenbruch - Freund muss hilflos zusehen

Tragisches Ende einer Skitour: Rund 15 Minuten unter dem Gipfel des Jägerkamp am Spitzingsee ist am Samstagmorgen ein Münchner (55) zusammengebrochen. Jede Hilfe kam zu spät.

Am Spitzingsee ist ein Münchner (55) bei einer Ski-Tour zusammengebrochen.

Trotz sofortiger Hilfe-Maßnahmen verstarb der Mann noch am Jägerkamp.

Sein Freund hatte noch versucht, ihn am Leben zu halten.





Spitzingsee - Am Samstagmorgen (25. Januar 2020) ist am Jägerkamp am Spitzingsee (Landkreis Miesbach) ein Münchner Skitourengeher verstorben. Er war vor Erreichen des Gipfels zusammengebrochen.

„Drücken, drücken, drücken!“ Mit Kommandos übers Telefon versuchte Bergwacht-Einsatzleiter Quirin Loher, die Reanimation anzuleiten. Der Ausbildungsleiter der Schlierseer Retter ahnte da schon, dass es für den in akuter Lebensgefahr schwebenden Skitourengeher zu lange dauern würde, ehe der umgehend alarmierte Hubschrauber mit Seilwinde am Jägerkamp eintreffen würde. Also assistierte Loher dem Begleiter des Münchners übers Handy bei dessen Erste Hilfe-Maßnahmen.

Ski-Tourengeher stirbt am Jägerkamp - Rettungsmaßnahmen von Freund vergeblich

Wie der Einsatzleiter berichtet, waren die beiden Männer am Samstagmorgen zu einer Skitour vom Spitzingsee zum Jägerkamp aufgebrochen. Rund 15 Minuten, bevor sie den Gipfel erreicht hätten, brach der 55-jährige Münchner plötzlich mit Atemstillstand zusammen. Sein Freund alarmierte gegen 7.55 Uhr die Bergwacht.

Trotz des sofort angeforderten Hubschraubers und Lohers Unterstützung bei der Reanimation gab es für den Münchner keine Rettung mehr. Der Einsatzleiter erklärt dies auch mit dem unwegsamen Gelände. Da der Patient nicht auf ebener Fläche gelegen hätte, sei auch die Druckmassage des Brustkorbs nur schwer durchführbar gewesen.

+ Konnte nichts mehr ausrichten: der eilig angeforderte Rettungshubschrauber. © Bergwacht Schliersee

Als die Retter aus der Luft am Jägerkamp eintrafen, war der Skitourengeher bereits tot. Die Bergwacht transportierte den Leichnam ins Tal, ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Begleiter des Münchners. Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet.

Tod bei Ski-Tour am Spitzingsee - Bergwacht im Dauereinsatz

Erschwerend für die Retter kam ein zweiter Einsatz um 10 Uhr im Tal hinzu. Hier mussten sie einen Herzinfarkt-Patienten von der Schliersbergalm holen und an den Landrettungsdienst übergeben. Trotz der Doppelbelastung meisterten die Bergwachtler diesen Auftrag. Genauso wie die zahlreichen Skiunfälle, zu denen sie am Wochenende ausrücken mussten. Loher lobt sein Team: „So was geht nur, wenn man eine super Mannschaft hat.“

Schönes Wetter, endlich Schnee auf den Pisten - und unfassbar viele Leute: Dieser Mix hat der Bergwacht Schliersee viele Einsätze beschert. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

