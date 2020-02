Verheerendes Feuer auf beliebter Tourengeher-Hütte - Alm teilweise zerstört

Ein Feuer hat in der Nacht auf Sonntag einen Teil der Oberen Maxlraineralm im Spitzinggebiet zerstört. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. 45 Personen wurden evakuiert.

Spitzingsee - Der Alarm ging nach Informationen der Polizei gegen 2.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein: Die Obere Maxlraineralm stehe in Flammen, hieß es über den Notruf. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es ein Einsatz mit ganz besonderen Herausforderungen werden würde. Denn die Alm auf 1520 Metern Höhe unterhalb des Taubensteins ist auf herkömmlichem Wege nicht erreichbar.

Der diensthabende Einsatzleiter alarmierte deshalb nicht nur die Feuerwehren Schliersee, Neuhaus, Spitzingsee, Fischbachau, Hausham, Miesbach und Rottach-Egern. Er forderte zur Unterstützung auch gleich die geländegängigen Quads (ATVs) der Bergwachten Leitzachtal/Bayrischzell und Hausham an. Sie sollten für den Personen- und Materialtransport auf den Berg sorgen. Zudem wurde der Bergwachtnotarzt Schliersee hinzugezogen. Wochenendeinsatzkräfte der Bergwacht München unterstützten die Rettungsaktion.

Pistenraupen bringen Feuerwehrler auf den Berg

Nach einer kurzen Lagebesprechung an der Kirche in Spitzingsee starteten Bergwacht und Feuerwehr Richtung Schwarzenkopf. Mithilfe der ATVs gelang es, schnell Rettungspersonal an die Brandstelle zu bringen. Doch auch Hüttenbetreiber Matthias Schmidlin leistete seinen Beitrag: Zusammen mit einem Mitarbeiter brachte er seine beiden Pistenraupen hinunter ins Tal und stellte sie für den Personen- und Materialtransport zur Verfügung.

+ Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten. © Ralf Poeplau Oben auf dem Berg gingen derweil die ersten Feuerwehrler unter schwerem Atemschutz und mithilfe von Hochdrucklöschgeräten gegen die Flammen vor. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten zuvor schon Hüttenmitarbeiter mit der Brandbekämpfung begonnen. Schmidlin: „Sie haben Unglaubliches geleistet.“

Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge im hinteren Bereich des Dachstuhls ausgebrochen. Die Rauchmelder rissen die 38 Übernachtungsgäste und sieben Mitarbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Hütte befanden, aus dem Schlaf. Sie alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bei den Übernachtungsgästen handelte es sich um eine Gruppe aus dem Raum München und Umgebung, die auf der Alm einen 40. Geburtstag feierte. Drei Personen mussten notärztlich untersucht werden, sie erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Mithilfe der Bergwachtfahrzeuge und der beiden Pistenraupen des Hüttenbetreibers wurden die evakuierten Personen ins Tal gebracht und dort im Arabella-Alpenhotel vom Rettungsdienst betreut. Auch ein Team des Kriseninterventionsdienstes Berg fand sich ein. Insgesamt waren in der Nacht über 130 Männer und Frauen von Rettungsorganisationen im Einsatz.

Brandursache wohl im Bereich des Kamins

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 7 Uhr. Der Brand beschränkte sich auf den hinteren Teil des Dachstuhls, sodass der größere Teil der Hütte nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden von rund 50 000 Euro aus. Beamte des Kriminaldauerdienstes Rosenheim begannen umgehend mit den Untersuchungen zur Brandursache. Die weiteren Ermittlungen wird das sachbearbeitende Fachkommissariat der Kriminalpolizei Miesbach übernehmen. Laut Eigentümer Schmidlin dürfte die Ursache des Schwelbrands im Bereich des Kamins liegen.

Betrieb soll so schnell wie möglich wieder starten

In erster Linie ist der Hüttenwirt froh, dass bei dem Brand niemand ernsthaft verletzt wurde. Der Schock freilich sitzt tief. Schmidlin hatte die Alm im Januar vergangenen Jahres übernommen und nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erst vor wenigen Wochen mit der Bewirtschaftung begonnen. Auf seine Initiative hin gingen auch dieLifte dort oben wieder in Betrieb. 55 Schlafplätze bietet die Obere Maxlraineralm, die meisten davon unterm Dach. Die Alm sei sehr gefragt, für die kommenden Wochen liegen etliche Reservierungen vor. Ziel sei es deshalb, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. „Wir geben nicht auf, wir sind optimistisch“, sagte Schmidlin am Sonntagabend in einer ersten Reaktion.

+ Matthias Schmidlin im Februar 2019 vor seiner Alm. © privat Zunächst geht es aber um Schadensbegrenzung. Angesichts des angekündigten Sturms und der Schneefälle muss das Dach rasch abgedichtet und abgestützt werden. Wann die Ermittlungen seitens der Polizei und der Brandversicherung abgeschlossen sind und mit der Reparatur begonnen werden kann, ist noch offen. Immerhin: Der vordere Teil der Maxlraineralm ist nicht beschädigt. Zumindest die Bewirtung der Tourengeher könnte also schon bald wieder anlaufen.

