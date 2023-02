Spitzingsee: Parkgebühren schrecken Gäste ab - „Kriegen den Hals nicht voll“

Von: Jonas Napiletzki

Werden nicht mehr kommen: Isabel Weihermann aus Unterhaching war seit über drei Jahrzehnten regelmäßig am Spitzingsee spazieren – zuletzt mit Hund Piero. © privat

Die erhöhten Parkgebühren an den Skigebieten treffen nicht nur Tourengeher: Auch Spaziergänger sind von den pauschal fälligen 15 Euro abgeschreckt - und wollen nicht mehr kommen.

Schliersee – Über 30 Jahre lang ist Isabel Weihermann regelmäßig an den Spitzingsee gefahren – früher von Ebersberg, mittlerweile von Unterhaching aus. Sie fand dort zur Ruhe, genoss die Auszeit in stressigen Phasen und kennt sich bestens aus. „Ich bin eine leidenschaftliche Wanderin“, sagt die 45-Jährige. Doch mit der schönen Tradition ist jetzt Schluss: Das 15 Euro teure Parkticket am Lyraweg nahe der Stümpflingbahn hat ihr das Kraut ausgeschüttet. „Da fahre ich lieber woanders hin“, schimpft Weihermann. Sie kann die hohen Gebühren, die auch Spaziergänger und damit zahlende Gastronomiegäste treffen, nicht nachvollziehen.

„Wir haben alle geschluckt“, sagt die Unterhachingerin. Neben ihrer Frau Elvira Weihermann-Wiche meint sie damit auch den gemeinsamen Hund Piero – der Hauptleidtragende. „Er liebt Schnee genauso wie ich“, erklärt Weihermann. Das Problem: Piero ist mit seinen 13 Jahren quasi ein Senior und geht ungern bergauf. Gerade deshalb war der Weg von der Stümpflingbahn zur Albert-Link-Hütte ideal für das Gespann. „Da kann man schön in der Sonne spazieren, ohne große Steigungen und trotzdem in wunderschöner Natur.“

Wunsch nach Stundentarif oder Halbtagesticket wird laut

Dass Tourengeher, die mit den präparierten Pisten auch die Infrastruktur des Skigebiets nutzen, fürs Parken etwas mehr bezahlen – darin sieht die 45-Jährige kein Problem. Aber dass Spaziergänger ebenso teuer abkassiert werden? „Damit ist doch das Ziel grob verfehlt.“ Weihermann sagt, sie habe Freunde in der Schweiz – selbst dort sei das Parken deutlich günstiger. „Ich bringe ja auch Geld in die Region“, argumentiert sie, man könne das Ticket deshalb in den Hütten abstempeln lassen. Doch die Parkplätze seien alle in privater Hand – „die kriegen den Hals nicht voll“, meint die Spaziergängerin. Sie würde sich andere Lösungen wünschen, etwa einen Stundentarif, ein Halbtagesticket oder Gebühren, die nur Tourengeher treffen. „Da muss man sich eben was einfallen lassen für die Wanderer, die auch einkehren.“

Pauschal 15 Euro: So viel kostet das Parken an der Stümpflingbahn und – hier im Bild – am Lyraweg. © privat

Doch ausgerechnet in der Region, über die Weihermann sagt, sie kenne jeden Stein, will ihr niemand zuhören. Die Schlierseer Gästeinfo habe sich zwar für die Mail bedankt, doch die Botschaft sei eindeutig gewesen: Man habe dort keinen Einfluss auf die Parkgebühren, erklärt die Unterhachingerin. Die Alpenbahnen Spitzingsee als zuständige Betreiber hätten indes darauf verwiesen, dass die Parkplätze für Skifahrer gedacht seien.

Skigebiete bestätigen: Parkplätze für Kunden gedacht

Das bestätigt Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Alpenplus Skigebiete, auch auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die zum Skigebiet gehörenden Parkplätze sind Kundenparkplätze für unsere Skigebiets- und Bergbahngäste.“ DieAlle Nichtkunden müssten Parkgebühren bezahlen, „nicht nur Tourengeher“, betont Asenstorfer. „Es hat sich leider gezeigt, dass unsere Parkplätze extrem schnell voll sind, wenn wir keine Parkgebühren verlangen.“ In der Folge habe man dann keinen Platz mehr für Bergbahngäste - die Gebühren wurden deshalb zum Start dieser Saison teils verdreifacht. Eine weitere Erhöhung sei jedoch „aktuell nicht geplant“, versichert die Sprecherin.

Für Weihermann ist das kein Trost. „Ich bin früher viel in die Berge gegangen, habe auch einen Hunde-Wanderführer geschrieben.“ Dass die seit Corona extrem vielen Tourengeher etwas zahlen, finde sie in Ordnung. „Aber als Wanderer kann ich ja nicht für sie mitbezahlen“, sagt Weihermann. „Das muss meiner Meinung nach anders gelöst werden.“ nap

