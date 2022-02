Wieder Zunder im Tourengeher-Streit

Trendsport mit Nebengeräuschen: Tourengeher, hier ein Trio aus Franken, sind prinzipiell willkommen in Schliersee. Abends oder frühmorgens bereiten sie aber Probleme, wenn sie auf präparierten Pisten unterwegs sind.

Skitourengeher geraten wieder in die Kritik, weil sie auf gesperrten Pisten unterwegs sind. Schliersee ergreift deshalb Maßnahmen. Ob das aber hilft?

Schliersee – Der Unmut war groß, als unter anderem die Gemeinde Schliersee vor einigen Jahren die Pisten im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee außerhalb der Betriebszeiten der Bergbahnen per Allgemeinverfügung sperrte. Ein Verbot, das sich unter anderem gegen abendliches Tourengehen während der Pistenpräparierung richtete. Mit der Zeit, so meinte man, wird sich das Verhältnis schon einspielen, und tatsächlich war es lange relativ ruhig im Konflikt Tourengeher vs. Bergbahnen.

Wie dumm muss man sein, sich in Lebensgefahr zu begeben?“

Das hat sich offenbar geändert. Im Schlierseer Hauptverwaltungsausschuss jedenfalls schilderte Astrid Leitner (CSU) erneut das „Riesenproblem“, das vor allem eines für die Tourengehen selbst werden kann. Denn bei der Abfahrt besteht für die Sportler während der Pistenpräparierung unter Umständen Lebensgefahr. Nämlich wenn die Pistenraupe in steilerem Gelände an seinem Stahlseil hängt, das sich plötzlich spannen kann und dann über die Piste rauscht. Auch wenn Skifahrer ein im Schnee liegendes Seil übersehen, kann es zu üblen Stürzen mit entsprechenden Folgen kommen. „Wie dumm muss man sein, sich in Lebensgefahr zu begeben?“, fragte Leitner, die obendrein davon berichtete, dass sich die nächtlichen Ausflügler hinter Bäumen vor den Pistenraupenfahrern verstecken. Über die Unzulässigkeit ihres Tuns scheinen sich zumindest manche also im Klaren zu sein. Schilder, die auf die Sperrung hinweisen, stehen ja genügend da.

Erster Corona-Winter hat eine neue Generation Tourengeher hervorgebracht

Das Problem hat sich anscheinend wieder verschärft, und dafür könnte auch der Corona-Winter ohne Liftbetrieb verantwortlich sein. Sehr viele Skifahrer haben da das Tourengehen begonnen, in den Sportgeschäften war die entsprechende Ausrüstung der Renner der Saison (wir berichteten). Diese Neueinsteiger unterscheiden sich aber wohl von den klassischen Tourengehern, die gerne „früh auf den Berg gehen, die Natur genießen und im Pulverschnee hinunterfahren“, wie es Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) formulierte. „Die werden immer weniger“, mutmaßte Leitner, „die meisten wollen eine schön präparierte Piste“. In die fahren sie des Nächtens auch mal tiefe Furchen hinein, die bei entsprechenden Temperaturen gefrieren und ein Ärgernis für den zahlenden Skifahrer darstellen.

Womöglich können die Naturschutz-Ranger aufklären

Im Ausschuss wurde nun der Ruf laut, die Naturschutz-Ranger auch mit der Beratung von Tourengehern zu beauftragen. Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön soll die Bitte weiterleiten. Babette Wehrmann (Grüne) wies zudem auf das Problem hin, dass Tourengeher auch tagsüber unvorsichtig sind. „Am Ende der Drei-Tannen-Abfahrt gehen die teils zu dritt oder viert nebeneinander.“ Offenbar nicht wissend, dass auf dem schmalen Streifen im Wald mit Gegenverkehr zu rechnen ist. Auch hier könnten die Ranger aufklären, fand Wehrmann.

Schliersee ändert Allgemeinverfügung, um peinliche Lage zu vermeiden

Aufgeploppt war das Thema in der Ausschuss-Sitzung, weil Schnitzenbaumer am selben Tag eine neue Allgemeinverfügung unterschrieben hatte. Sie wurde notwendig, weil das Pistenpräparieren teils länger als bis 7 Uhr dauert. Die Sperrung gilt deshalb nur eine Stunde länger, von 17.30 bis 8 Uhr, das Nachtskifahren am Stümpfling ausgenommen. Eine Änderung wurde auch wegen der Taubenstein-Gebiets fällig. In der alten Verordnung war auch dort das Nutzen der Pisten untersagt. Nur wird dort schon seit Jahren nicht mehr präpariert, die Taubensteinbahn steht im Winter still. Und ebenfalls am Tag der Sitzung hatte die Gäste-Info in ihrem Newsletter die ausgeschilderte Nachskitour-Route am Taubenstein beworben – „naturverträglich, sicher und attraktiv“. Es wäre natürlich peinlich, Gäste und Ausflügler zu einem bußgeldbewehrtem Verstoß einzuladen.

Auch diese Nachtroute hat zum Ziel, das nächtliche Tourengehen zu kanalisieren und die Feierabend-Sportler einerseits von Pisten und andererseits von „höchst sensiblen Naturräumen“ fernzuhalten.

