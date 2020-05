Bauwunsch in den Bergen: Zarte Zeichen der Annäherung

Vergangenes Jahr gab es ein donnerndes Nein, jetzt hat Matthias Schmidlin neue Erweiterungspläne für die Obere Maxlrainer Alm vorgelegt. Und bekam Zeichen einer Annäherung.

Schliersee – Die Schlierseer Bauausschuss-Mitglieder waren fast schon empört, als sieAnfang 2019 die Pläne für eine Erweiterung der Maxlrainer Alm zu sehen bekamen. Auf 180 Betten in zwei Gebäuden summierten sich die Kapazitäten. Ein „Rummelplatz“ urteilte der Ausschuss und winkte entschieden, wenn auch nicht einstimmig, ab. Jetzt hat Eigentümer Matthias Schmidlin den Architekten gewechselt, und der Vorschlag des Schlierseer Planers Johannes Wegmann erntete schon wesentlich moderatere Reaktionen. Ach wenn es zunächst bei einem Nein blieb, machte der Ausschuss deutlich, den eingeschlagenen Weg vielleicht mitgehen zu können.

Die vorgelegte Planung sieht die Verlängerung der alten Maxlrainer Alm um knapp zehn Meter vor. Das Doch soll um 60 Zentimeter angehoben werden. Die Werkstatt/Garage mit Flachdach soll um eine Etage aufgestockt und mit einem Satteldach versehen werden. Das Nebengebäude soll weg und etwas vom Hauptgebäude entfernt ein zweites Gästehaus mit einer Fläche von 21 mal 13 entstehen. Insgesamt würden 31 Doppelzimmer und ein Schlaflager mit zehn Plätzen, also insgesamt 72 Schlafplätze, entstehen. Dazu eine Betreiberwohnung, drei bis vier Personalzimmer ein Wellnessbereich und ein erweiterte Gastronomie.

Ein eindeutiges Nein gab es zu einheitlichen Dachneigung von 35 Grad, viel zu steil, und den zahlreichen Gauben, zum Beispiel sechs auf jeder Seite am Hauptgebäude. Gerhard Krogoll (CSU) könnte sich „eventuell zwei relativ unauffällige Schleppgauben“ am Hauptgebäude und das Nebengebäude gänzlich ohne Gauben vorstellen. Zusammen mit ein paar anderen Änderungen „könnte ich dann ruhigen Gewissens aus meiner letzten Bauausschusssitzung gehen“, sagte der scheidende Gemeinderat.

Die heftigste Ablehnung kam von Gerhard Waas. „Isoliert betrachtet kriegen wir eine Verschönerung eines baulichen Schandmals“, räumt der Grünen-Vertreter ein. Allerdings handle es sich auch um „ein Ensemble von Gebäuden auf einer Alm ohne jegliche Erschließung“. Waas befürchtet „einen touristischen Hotspot auf Kosten anderer“ – namentlich der Almbauern und malte sich aus, wie zig betrunkene Tagesgäste nachts um Zehn im unwegsamen Gelände in Richtung Tal stolpern. „Derzeit völlig unmöglich“, so Waas.

Einen „Hotspot“ will Schmidlin aber gar nicht errichten, wir er gegenüber unserer Zeitung bekräftig. Eher das genaue Gegenteil: „Einen Ort der Ruhe.“ Mit dem Eigentümer der umliegenden Flächen, der in der Sitzung vor eineinhalb Jahren noch empört aufgesprungen war, sei er in sehr guten Gesprächen. In einigen Punkten herrsche schon Einigkeit. Und: „Die Erschließung ist sichergestellt.“ Das hatte sich im Sachvortrag der Verwaltung anders angehört. Allerdings betonte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer auch: „Die Prüfung der Erschließung ist bei einer Voranfrage nicht unsere Aufgabe.“

Anders als bei der bisherigen Anfrage bleibt das Werkstattgebäude stehen. Es abzutragen, wären enorm teuer. Deshalb: Umbau. Großer Pluspunkt zudem: Die hässliche Betonfläche, in dieser Höhenlage regelrecht ein Fanal, würde verschwinden. Über 400 Quadratmeter weniger Versiegelung. Der Bauausschuss, wohl auch die bisherigen Mitglieder, werden sich die Sache nun vor Ort ansehen. Womöglich kann Schmidlin bei dieser Gelegenheit Vorbehalte ausräumen.