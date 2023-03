Sporthalle in Schliersee wird nun erst im Oktober fertig

Dauerbaustelle: Während die neue Turnhalle schon sichtbar Gestalt annimmt, auch wenn sich die Fertigstellung erneut etwas verzögert, gibt es für das Schulgelände in Neuhaus schon weitere Pläne. Die alte Halle (vorne links) soll zugunsten von mindestens einem weiteren Klassenzimmer abgerissen und die jetzt offene Fläche am neuen Trakt geschlossen und mit einer weiteren Toilettenanlage versehen werden. © thomas plettenberg

Beim Spatenstich war von Juli die Rede, jetzt wird es doch Oktober: Die Turnhalle an der Schule in Schliersee wird etwas später fertig. Noch vorher kommt der Abriss der alten Halle.

Neuhaus – Ein weiteres Mal hat sich die Fertigstellung der neuen Turnhalle auf dem Schulgelände in Neuhaus etwas verschoben. Zum Schuljahresbeginn im September wird es noch nicht klappen, vielmehr ist nun die erste Oktoberwoche anvisiert. Das gab Gemeinde-Geschäftsleiter Jörn Alkofer im Gemeinderat bekannt. Die Kosten sind gegenüber der jüngsten Angabe (Dezember) nicht weiter gestiegen und liegen bei 11,1 Millionen Euro.

Wegen Lieferschwierigkeiten: Boden konnte erst später verlegt werden

Auf Anfrage erklärt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU), dass es Lieferschwierigkeiten bei Bauteilen gegeben habe, die an der Decke angebracht sind. Deshalb musste auch das Verlegen des Bodens warten – Hallenbelag und Baugerüst, das verträgt sich nur schlecht. Nun also Oktober, halb so schlimm.

Schule bekommt weiteres Klassenzimmer

Die Kinder und Jugendlichen allerdings werden in den ersten Wochen des neuen Schuljahres gänzlich ohne Sporthalle dastehen. Wie Schnitzenbaumer im Gemeinderat berichtete, soll die alte kleine Halle noch im August abgerissen werden. „Da haben wir noch Platz zum Wegfahren.“ Wie berichtet, soll hier mindestens ein weiteres Klassenzimmer entstehen, und bei der Planung möchte die Gemeinde ein bisschen aufs Gas drücken. Dann könnte auch der Abbruch der Halle vom Staat gefördert werden.

Neue Toilettenanlage

Die offene Fläche im Erdgeschoss des neueren Gebäudeteils gleich bei der alten Halle soll geschlossen werden. Hier ist eine zweite Toilettenanlage geplant, wie Schnitzenbaumer erklärte. Die bestehende sei für die nun 340 Schüler zu klein. Der Bedarf für ein weiteres Klassenzimmer rühre auch daher, dass nun alle vier Jahrgangsstufen in der Grundschule dreizügig seien. Das ist für Schliersee eine gute Nachricht, weil damit auch das Ganztagsmodell gesichert ist. Das stand in der Vergangenheit für einzelne Jahrgänge auf der Kippe oder konnte Schnitzenbaumer zufolge teils sogar gar nicht verwirklicht werden. Einen Zeitplan für die weitere Baumaßnahme könne er nicht nennen, so der Bürgermeister auf Anfrage.