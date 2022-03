Staatsforsten über künftiges Forsthaus Valepp: „Bodenständiges Essen zu bodenständigen Preisen“

So sah es früher in der Valepp aus: Vor dem Forsthaus standen zwei weitere Gebäude, die es heute nicht mehr gibt. Deren Wiederaufbau meinen die Petenten sicher nicht, wenn sie fordern, den „ursprünglichen Zustand“ des Forsthauses wieder herzustellen. Sie wollen vielmehr eine traditionelle Bewirtschaftung, und das wollen auch die Bayerischen Staatsforsten. © Bayerische Staatsforsten

Die Petition gegen die Forsthaus-Valepp-Pläne haben hohe Welle geschlagen. Über die Pläne sprachen wir mit Jörg Meyer von den Bayerischen Staatsforsten, die das Forsthaus verwalten.

Schliersee – Die mögliche Übernahme des Forsthauses Valepp durch das Tegernseer Bewerberduo Johannes Rabl und Manuel Neuer hat Kritiker auf den Plan gerufen. Zuletzt richteten Umweltverbände eine Petition an den Landtag. Eine ganze Reihe an Kritikpunkten hat unter anderem der Verein zum Schutz der Bergwelt aufgelistet: Erbbaurecht, Verkehrsproblematik, Exklusivität der Zielgruppe (wir berichteten). Im Kreuzfeuer steht unter anderem Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee, der das Forsthaus für den Freistaat verwaltet. Im Interview äußert er sich zum Vergabeverfahren.

Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee © THOMAS PLETTENBERG

Herr Meyer, warum streben die Bayerischen Staatsforsten die Vergabe im Erbbaurecht an?

Wir haben über viele Jahre versucht, das Forsthaus zu verpachten, viele Anfragen bekommen und Gespräche mit Interessenten geführt. Es ist aber ein schwieriges Objekt, zum Beispiel, weil es weit weg vom nächsten Ort liegt, im Winter nur begrenzt zugänglich ist und bei schlechtem Wetter nur wenige Besucher kommen. Es hat sich gezeigt, dass Ausbau und Ausstattung eng mit dem künftigen Betreiber abgestimmt werden müssen und nicht ins Blaue hinein erfolgen können. Das Erbbaurecht bietet mit der längerfristigen Perspektive die besseren Möglichkeiten, ein Zukunftsobjekt zu realisieren. Der Freistaat bleibt aber Eigentümer von Grund und Boden und hat damit weiterhin weitreichende Einflussmöglichkeiten auf die Nutzung der Valepp. Anders als behauptet, sind die Staatsforsten nicht auf maximalen Gewinn ausgerichtet, sondern am Gemeinwohl ausgerichtet. Das zeigt sich auch an der Form unserer Ausschreibung.

Grüner wettert: „Ferrari-Garage“ In die Diskussion ums Forsthaus Valepp hat sich auch der forstpolitische Sprecher der Landtags-Grünen eingeschaltet. In einem Video vor dem Gebäude wettert Hans Urban aus Eurasburg: „Nun wollen die Bayerischen Staatsforsten hier ein Nobelhotel, ein Nobel-Gastro-Objekt nach Kitzbüheler Vorbild installieren.“ Auch von einer „Ferrari-Garage“ sprach er. Dem wolle er sich entgegenstemmen. Und weiter: „Hier kann man in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein, dem Denkmalschutz und dem Kulturerbe Bayern bestimmt wieder in die richtige Spur kommen.“

Nennen Sie uns bitte die Kernpunkte.

Über allem steht, das Forsthaus denkmalgerecht zu erhalten und als traditionelles Berggasthaus für Tagesgäste aus der Region und in bemessenem Umfang auch für Übernachtungen zu betreiben – mit einfachem, bodenständigem Standard. Das Konzept muss Rücksicht auf die besondere Lage in der Valepp nehmen. Aspekte wie Naturverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Sensibilität spielen eine besondere Rolle. Alle baulichen Änderungen stehen unter Genehmigungsvorbehalt der Staatsforsten. Pflicht ist auch ein modernes, umweltfreundliches Verkehrskonzept mit dem Hauptziel der Begrenzung des Individualverkehrs und der Begrenzung der Stellplätze in Richtung Reduzierung.

In einem zweistufigen Auswahlverfahren haben sich Johannes Rabl und Manuel Neuer mit ihrem Konzept durchgesetzt. Wie kam’s?

Das Bewerberduo hat die Themen Naturschutz, Tradition, Regionalität und Verkehr voll im Blick und möchte sich für seine Heimat engagieren. Sie wollen sich als erstes Unternehmen aus dem Bereich Gastronomie als klimaneutral zertifizieren lassen und sind bereit, den strengen Vorgaben im Erbbaurechtsvertrag zuzustimmen. Im Gespräch ist zum Beispiel, den Pkw-Verkehr mit einer Schranke an der Moni-Alm zu dosieren, sowie ein E-Shuttle und E-Bike-Ladesäulen. Wichtig ist uns auch das Zielpublikum: Naturliebhaber, Radler, Wanderer, aber auch Familien. Auch Projekte mit sozial benachteiligten Kindern hat Herr Neuer mit seiner Stiftung vorgesehen.

Also kein Nobelrestaurant, wie es in der Petition heißt?

Nein, das würde überhaupt nicht zu diesem speziellen, schutzbedürftigen Naturraum passen. Das gastronomische Angebot soll regionaltypisch mit klassischen Gerichten der Berggastronomie und mit Produkten von heimischen Erzeugern sein. Dazu gehören auch bodenständige Preise. Das ist im Konzept auch so vorgesehen. Es ist auch in keiner Weise angedacht, eine Luxusherberge zu errichten. Das würde das Forsthaus gar nicht hergeben. Die Raumaufteilung soll ja beibehalten werden. Einfache, funktionale Zimmer zu moderaten Preisen.

Die Petenten werfen Ihnen vor, Ihrer Verpflichtung zum Erhalt des Forsthauses nicht nachzukommen. Was sagen Sie dazu?

Seit meinem ersten Tag hier habe ich mich um den Erhalt bemüht. In vielen Gesprächen und Abstimmungen – leider auch mit vielen Rückschlägen. Für die Region tut es mir leid, dass das Forsthaus noch nicht wieder in neuem Glanz erstrahlt. Aktuell ist die Grundsubstanz noch in einem passablen Zustand, aber natürlich ist das Haus sanierungsbedürftig. Mit dem vorliegenden Konzept und aufwendigen Vorarbeiten sind wir auf einem guten Weg, das Forsthaus zeitnah wieder zu eröffnen.

Haben sich Verbände im Vorfeld der Petition bei Ihnen gemeldet?

Nicht konkret zu den Inhalten. Weil die Valepp aber vielen am Herzen liegt, gab es schon etliche Gespräche, mit dem Bund Naturschutz sogar schon einen Ortstermin. Mit den Zielen der Petition – abgesehen vom Erbbaurecht – stimmen wir völlig überein.

Wie geht es nun weiter?

Wir wollen die weiteren Schritte zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme mit Rabl und Neuer gehen. Ein entsprechender Vertrag ist in Vorbereitung. Wir werden ihn dann dem Haushaltsausschuss des Landtags vorlegen. Der hat dann die letzte Entscheidung.