Startschuss für Kulturherbst: Ausstellung macht Eindruck

Auch im elften Jahr ging der Kulturherbst Schliersee mit Vivre an den Start. Bei der Eröffnung in der Vitalwelt wurde musiziert, über Kunst diskutiert und visioniert. Und noch mehr.

Schliersee – Die 20 anstehenden Kulturherbst-Veranstaltungen boten den Schlierseern schon bei der Eröffnung des diesjährigen Kulturreigens reichlich Gesprächsstoff. Angesichts der mitreißenden Musik des Harfe-Saxofon-Duos Wis-à-Wis und des vielfältigen Programms tauschten sich Macher, Mitwirkende und Teilnehmer aus, diskutierten rege und gaben sich am Donnerstagabend feierlaunig.

Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer unterbrach diese Gesprächsdynamik für seine Begrüßung nur ungern. Er freute sich, dass Schliersee durch den Kulturherbst ein Ort sei, an dem man arbeiten und gut leben könne. „Denn Kunst und Kultur zu genießen und sich darüber auszutauschen, bedeutet leben“, befand Schnitzenbaumer und lobte die Kraft der Kultur, so viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen. Er sei jedes Jahr aufs Neue überrascht ob der kulturellen Vielfalt Schliersees.

+ Die Schlierseerin Cornelia Heinzel-Lichtwark zeigt Gemälde, Illustrationen und Plastiken. © Thomas Plettenberg Landrat Wolfgang Rzehak, gleichzeitig Schirmherr der Veranstaltungsreihe, lobte die Bedeutung des Kulturherbstes für den gesamten Landkreis und seine überregionale Ausstrahlung über den Landkreis hinaus. Er verglich das vielfältige Programm mit dem anstehenden Kulturherbst-Feuerwerk, das sich aus kleinen und großen Raketen zu einem Gesamtkunstwerk zusammensetze, und dankte dem Organisationsteam um Johannes Wegmann.

Dieser berichtete, wie das Programm auch heuer durch Begegnungen und Momente des gemeinsamen Planens und Kreierens gewachsen sei – jede einzelne Veranstaltung stark, aber umwerfend in der Summe der Vielfalt. Etwa so, wie sich aus den einzelnen Begegnungen mit den Bildhauern Tobel, Georg Brinkies, e.lin, Otto Wesendonck und Erwin Schwentner für die Laufzeit des Kulturherbstes 2018 ein Skulpturenpark mit deren Werken am Seeufer zusammengefügt habe. Ein solcher sei auch eine Vision für die Zukunft, verriet Wegmann.

Besonders freute sich der Organisator, dass es heuer mit der Einzelausstellung von Cornelia Heinzel-Lichtwark geklappt hat. Nach einer launigen Laudatio über das Wesen der Künstlerin und dessen Niederschlag in ihrer Kunst durch ihren Bruder, Professor Michael Lichtwarck-Aschoff, gab Wegmann die Bühne frei für die Malerei, Illustration und Kleinplastiken der Schlierseer Malerin, Zeichnerin, Illustratorin und Kunstpädagogin.

Die Besucher zeigten sich tief beeindruckt von der Tiefe und expressiven Intensität der unterschiedlichen Arbeiten, die man bis dato nie in einer so gelungen kuratierten Gesamtschau zu sehen bekommen hat. Die ausdrucksstarken Porträts, die in die Seele der Abgebildeten blicken lassen und von der Bandbreite menschlichen Seins künden, etwa das Schatten-„Porträt von Elisabeth M.“ und „remember there’s no heaven“ oder „Tatsachenbericht“, zogen die Betrachter ebenso in ihren Bann wie die expressiven, bedrohlich wirkenden Landschaften. Bei den Plastiken faszinierten die zarte Poetik und der feine Humor („Grasharfenspieler“, „Bordkapelle“), während die märchenhaften Illustrationen mit den scharfzüngigen Kommentaren die Kunstfreunde hell auflachen ließen, ehe das Feuerwerk und die Lichtshow am See den Startschuss für die Reihe gaben.

Die Ausstellung

von Cornelia Heinzel-Lichtwark ist in der Vitalwelt bis 28. Oktober montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 9.30 Uhr bis 13 Uhr zu sehen.