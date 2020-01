Vier junge Sternsinger klingeln an Haustüre - dann werden sie zu Rettern

Vier Sternsinger zwischen 11 und 13 Jahren wurden in der Pfarrgemeinde Schliersee zu kleinen Schutzengeln: Denn sie reagierten sofort, nachdem sie an einer Haustüre geklingelt hatten.

Schliersee - Auf ihrer Rundtour am Donnerstag hatten die drei Buben (11, 11 und 12 Jahre) und ein Mädel (13 Jahre) an einem Haus in der Frühlingstraße geklingelt und auf Spenden gehofft. Doch die Türe bleib zu, stattdessen hörten die Sternsinger Hilfeschreie durch die Sprechanlage.

Die Kinder überlegten nicht lange und liefen sofort zu einem Nachbarn. Dieser alarmierte die Rettungskäfte. Der Feuerwehr Schliersee gelang es, ohne größeren Schaden anzurichten, die Haustüre zu öffnen.

Danach war klar, woher die Hilferufe bekommen waren: Die Bewohnerin des Hauses war gestürzt und brauchte dringend Hilfe. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

