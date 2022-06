Stimmen-Patt: Gemeinderat Schliersee sagt Nein zum Grundstücksverkauf

Bleibt Eigentum der Gemeinde: der Parkplatz an der Bahnhofstraße, auf dem meist Busse stehen. © stefan schweihofer

Knapper kann eine Entscheidung nicht ausfallen: 10:10 endete im Schlierseer Gemeinderat die Abstimmung über einen Grundstücksverkauf. Heißt: Nein.

Schliersee – Namentliche Abstimmungen sind in den Gemeinderäten im Landkreis sehr selten – auch in Schliersee. Nun aber hat Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) jeden einzelnen Gemeinderat nach seiner Stimme fragen müssen. Es ging um den Verkauf eines Grundstücks an der Bahnhofstraße, das derzeit als Busparkplatz genutzt wird (wir berichteten). Horst Teckhaus (PWG) und Gerhard Waas (Grüne) war dies so wichtig, das Letzterer die namentliche Abstimmung beantragte. Sie endete 10:10, womit der Verkauf abgelehnt war.

Braucht die Gemeinde das Areal wirklich nicht?

Waas hatte anfangs der Diskussion ein Schreiben zitiert, das er am selben Nachmittag erhalten hatte, demzufolge die Gemeinde das Grundstück nur verkaufen dürfe, wenn es nicht gebraucht wird, und den Verkauf obendrein ausschreiben müsse. Zeit, dies die Verwaltung vor der Sitzung prüfen zu lassen, war keine, da er aber haushaltsrechtliche Konsequenzen nach einem Verkauf ohne Ausschreibung befürchtete, wollte er die namentliche Abstimmung. Zwar gibt es ein Wertgutachten für das Areal, aber ein Verkauf an einen Meistbietenden hätte mehr Geld in die Gemeindekasse spülen können. Für ein Versäumnis wollte Waas nicht gerade stehen.

CSU und zwei Mitglieder der Schlierseer-Fraktion stimmen zu, der Rest lehnt ab

Wie berichtet, hatte die benachbarte Firma ihr Kaufinteresse signalisiert. Auf genaueres Nachfrage von Babette Wehrmann (Grüne) stellte sich nun heraus, dass es sich um zwei getrennte Firmen der Familie Engelhard handelte. Was für Pius Kieninger (CSU) keinen Unterschied bedeutete. Es wollte „die zwei jungen Burschen“, die die Firmengeschicke leiten unterstützen. Schliersee habe schon genug Gewerbebetriebe verloren. Alle anderen Mitglieder der CSU-Fraktion plus Bürgermeister sahen das ähnlich, dazu Philipp Krogoll und Christoph Stöger (beide Die Schlierseer). Alle anderen wollten das Grundstück im Gemeindebesitz behalten.

Fehlender Gemeinderat hätte das Zünglein an der Waage spielen können

Der Verwaltung bleibt somit erspart, zumindest für diesen Fall eine Ausschreibungspflicht zu prüfen. Und noch etwas spielt erst einmal keine Rolle: das Verwandtschaftsverhältnis von Florian Reinthaler (CSU) zu den Engelhards. Ob er deswegen von einem Beschluss ausgeschlossen wäre, hängt auch davon ab, wer genau den Antrag zum Grundstücksgeschäft gestellt hat, Vater oder Sohn. Da Reinthaler bei der Sitzung entschuldigt fehlte, erübrigte sich die Detailarbeit.

Busparkplatz: Ortsmitte oder nicht?

Unterschiedliche Auffassungen gab es dazu, ob der Busparkplatz zur Ortsmitte gehört – speziell hinsichtlich des Bestrebens des Gemeinderats, diese zu gestalten und aufzuwerten. Jürgen Hötschl (CSU) verneinte dies, es gibt eindeutig auch andere Auffassungen. Vize-Bürgermeister Peter Sprenger (Die Schlierseer) begründete sein Nein auch mit der Zukunft des gegenüberliegenden Feuerwehrhauses. An dieses will die Gemeinde bekanntlich baulich Hand anlegen, womit Parkplätze wegfallen und das nun in der Diskussion stehende Grundstück benötigt werden könnte.