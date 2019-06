„Hello girl“: Mann vergreift sich an Mädchen im Strandbad Schliersee

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag im Strandbad in Schliersee ein Kind unsittlich berührt. Die Kripo Miesbach übernahm die weiteren Ermittlungen.

Schliersee - Am Dienstagnachmittag folgte ein bislang unbekannter Mann einem Mädchen in den Bereich einer Umkleidekabine und berührte das Kind unsittlich. Das Mädchen wehrte sich erfolgreich, so dass der Mann von ihr abließ.

Täterbeschreibung nach Übergriff auf Kind in Strandbad Schliersee:

Westeuropäer

ca. 60 Jahre alt

ca. 180 cm groß

korpulente Gestalt mit deutlichem Bauchansatz und sehr stark sonnengebräunter Teint

kurze, graue Haare

trug eine dunkelgraue Baseballmütze

Bekleidet war der Mann mit einer khakifarbenen Badehose mit roten und blauen Streifen.

Über den Schultern trug er zudem ein dunkelrotes Badetuch.

Der Mann war Raucher und sprach das Mädchen in sehr einfachem Englisch mit den Worten „Hello girl!“ an

Nach Übergriff auf Kind am Schliersee - Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Untersuchungen in dem Fall und ermittelt wegen „Sexuellen Missbrauchs von Kindern“. Weil der Gesetzgeber Kinder (unter 14 Jahre) unter besonderen Schutz stellt, kommt in solchen Fällen dieser Straftatbestand in Betracht. Die Strafandrohung („Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren“) ist höher, als beim Tatbestand „Exhibitionistische Handlung“ („Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr“).

Zeugenaufruf:

Die Ermittler der Kripo Miesbach bitten um Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen können:

Wer konnte am Dienstag im Bereich des Strandbads Schliersee Beobachtungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Polizei Hinweise zur Identität des gesuchten Täters geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Miesbach unter der Telefonnummer (08025) 299-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

mm/tz

