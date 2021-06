Unbekannter stiehlt teures Fahrrad

Am Strandbad Schliersee wurde das Schloss eines teuren Moutainbikes aufgezwickt (Symbolfoto).

Strandbad Schliersee

von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Ein Unbekannter hat am Freitag, 18. Juni, ein hochwertiges Fahrrad mit goldfarbenen Pedalen am Strandbad in Schliersee gestohlen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Langfinger.

Nach Angaben der Polizei hat der Unbekannte das Fahrrad gegen 23 Uhr gestohlen. Es war abgesperrt, doch offenbar knackte der Dieb das Schloss, denn bei der Anzeigenaufnahme vor Ort fanden die Polizisten ein durchtrenntes Schloss, das niemandem zuzuordnen war. Das Fahrrad ist ein 4000-Euro-teures Mountainbike der Marke Canyon, schwarz mit auffälligen goldenen Pedalen.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach oder jeder weiteren Dienststelle zu melden.

