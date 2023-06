Straßensperrungen für Alpentriathlon: Teile von Schliersee stundenlang abgeschnitten

Unmut bei Betroffenen ist groß

Wegen der Straßensperrungen durch den Alpentriathlon sind Teile von Schliersee am Sonntag stundenlang nicht mit Auto erreichbar. Der Unmut bei den Betroffenen ist groß.

Schliersee – Die Sportler geraten erst am Sonntag ins Schwitzen, den Anwohnern treibt es schon jetzt Röte ins Gesicht. Allerdings nicht vor Anstrengung, sondern vor Zorn. Die Sperrungen für den Schlierseer Alpentriathlon sorgen für reichlich Ärger in Neuhaus, denn: Der Ortsteil ist am Vormittag quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Von 8 bis 14 Uhr ist die B307 von Schliersee bis Aurach komplett für den Verkehr gesperrt. Zwischenzeitliche Öffnungen der Straße wird es nicht geben. Sechs Stunden lang legt der Triathlon Neuhaus lahm.

Geschäftsleute fürchten Umsatzeinbußen

Was für Privatleute am Sonntag noch vertretbar scheint, habe für einige Betriebe gravierende wirtschaftliche Folgen, schildert etwa Bäckermeister Jakob Gritscher. „Wir können unsere (Groß)Kunden nicht mehr bedienen oder beliefern.“ Aber auch Hotels hätten Probleme, weil Gäste mitten in der Hochsaison weder an- und noch abreisen könnten. Die Konsequenz schildert Martin Ruschitzka vom Hotel Hubertushof: „Sie wollen einen Tag früher auschecken oder Ersatz.“ Auch Ruschitzka kann es nicht nachvollziehen, warum man solche Einschränkungen in der Hauptreisezeit zulasse. Der Triathlon bringe wenn überhaupt nur Buchungen von einer Übernachtung. Die Slyrs Destillerie hingegen erkennt den Mehrwert dieser „coolen Veranstaltung“ durchaus an, betont Pressesprecher Christoph Seifried. Aber auch hier hätte man sich eine „partnerschaftliche Suche nach Lösungen im Vorfeld“ vom Veranstalter gewünscht.

Dort kann man den Unmut in Neuhaus durchaus verstehen, teilt Organisationschef Moritz Lange auf Nachfrage mit. Tatsächlich sei der Ortsteil heuer deutlich stärker eingeschränkt als in den Jahren zuvor. So würden mit Kurz- und Sprintdistanz sowie Bundesliga erstmals gleich drei Rennen beim Alpentriathlon angeboten, was die lange Sperrungsdauer erkläre. Dass die B307 heuer zudem so massiv betroffen sei, liege an der neuen Routenführung für die Olympische Distanz. Diese führe nicht mehr durchs Leitzachtal, sondern in einer Zusatzschleife bis Bayrischzell, weiter an die Landesgrenze nach Tirol und auf selber Strecke wieder zurück. Vorteil laut Lange: Statt 40 müssten nur noch 20 Kilometer mit Streckenposten abgesichert werden, was der in diesem Bereich angespannten Personalsituation sehr entgegenkomme. Zudem profitiere der überörtliche Verkehr, weil dieser mit Ausnahme des Zeitraums von 8 bis 12 Uhr ungehindert übers Leitzachtal nach Bayrischzell und weiter nach Österreich fließen könne.

Halbseitige Sperrung wäre Sicherheitsrisiko

Bleibt die von Gritscher aufgeworfene Frage, ob zwischen Schliersee und Aurach nicht auch eine halbseitige Straßensperrung gereicht hätte. Viel zu gefährlich, sagt Lange. „Das würde in ganz Deutschland niemand genehmigen.“ So auch nicht die Untere Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt, bestätigt Pressesprecherin Sophie Stadler. Eine halbseitige Sperrung habe sich laut Polizei nicht bewährt. Es handle sich um eine stark frequentierte Veranstaltung, an der auch Profi- und Semi-Profi-Sportler teilnehmen würden – mit entsprechend hohen Geschwindigkeiten auf dem Rad. Ein solches Rennen parallel zum Autoverkehr berge aus Sicht von Behörde und Polizei zu hohe Gefahren.

Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön verteidigt derweil den Termin des Alpentriathlon. Man versuche seit Langem, die Veranstaltung immer weiter zu optimieren, sei deshalb vor ein paar Jahren von Samstag auf Sonntag gegangen, um die Beeinträchtigungen zu reduzieren. Letztlich seien aber sowohl die freien Plätze im Kalender der Marktgemeinde, als auch der Triathlon-Bundesliga begrenzt. Generell vermeide man sämtliche Ferien und Feiertage, betont Schrön. „Aber wann ist schon mal nichts los in Schliersee?“ Der Korridor sei eng, zumal die Seetemperaturen im Herbst fürs Schwimmen zu kalt würden und mit dem Kulturherbst die nächste Großveranstaltung ins Haus stehe. Ein Ausfall des Alpentriathlons wäre aber gleichzeitig dessen Aus, ist Schrön überzeugt. Das dürfe man nicht riskieren. „Er ist Kult. Ein Mythos, den wir über Jahre aufgebaut haben.“

Alternative ÖPNV?

Die Straßensperrungen gelten auch für die Busse der RVO. Es gibt allerdings vier kostenlose Sonderfahrten: um 9.15 und 10.15 Uhr (ohne Zwischenhalt) von Schliersee-Bahnhof nach Spitzingsee und um 12.10 Uhr und 14.45 Uhr von Spitzingsee nach Schliersee. Die Züge der BRB verkehren nach Fahrplan.

