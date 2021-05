Studienzentrum Josefstal distanziert sich von Pädophilen-Professor

Streitfigur: Helmut Kentler förderte sexuelle Beziehungen zu Kindern. Er arbeitete auch in Josefstal.

„Wollen Mitverantwortung ausdrücken“

Ein Professor, der Pädophilie förderte, hat von 1962 bis 2001 immer wieder am Studienzentrum Josefstal gearbeitet. Dieses hat sich nur klar von ihm distanziert.

Neuhaus – Die Stellungnahme des Studienzentrums Josefstal lässt keinen Zweifel, wie die Einrichtung ihre Beziehung zum Psychologen Helmut Kentler heute beurteilt. Das Zentrum habe „der gewachsenen Beziehung zu einem bekannten Wissenschaftler mehr Raum gegeben als dem unbedingten Schutz von Kindern und Jugendlichen“, schreibt der Vorstand mit Leiter Roger Schmidt. „Damit trägt das Studienzentrum Mitschuld an dem Leid, das Kentler über viele junge Menschen gebracht hat.“ Mit diesen Zeilen beginnt das Zentrum eine öffentliche Aufarbeitung, die die Landeskirche mindestens zehn Jahre früher starten können.

Der Fall Kentler

Kentler wird seit den 90er-Jahren als Förderer der Pädophilie kritisiert. Unter einem offenen Umgang mit Sexualität verstand er auch Verkehr mit Kindern. Eltern müssten den Nachwuchs gezielt an Sexualität heranführen, meinte er. Minderjährige könnten auch unfreiwillige sexuelle Kontakte genießen, wenn Erwachsene zärtlich seien. Kentler brachte Jugendliche bei ihm bekannten Päderasten unter und erwirkte als Gerichtsgutachter in Berlin die Einstellung dutzender Missbrauchsverfahren. Letzteres beschrieb er in einem Buch.

In Josefstal arbeitete Kentler von 1962 bis 1965 als pädagogischer Referent an der Weiterentwicklung evangelischer Jugendarbeit und der Ausbildung hauptberuflicher Mitarbeiter. Bis 2001 lud ihn das Studienzentrum zu Symposien und Fachgesprächen ein; bis 1999 arbeitete er jährlich als Berater an Freizeiten für Familien mit Menschen mit Behinderungen mit.

Die Aufarbeitung

Sexuelle Übergriffe in Josefstal sind Einrichtungsleiter Roger Schmidt nicht bekannt. Auch Kentlers Vorträge hätten sich nach derzeitigem Stand auf emanzipatorische Jugendarbeit beschränkt, sagt Schmidt. „Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass er dabei nicht auch über pädophile Beziehungen gesprochen hat.“

2010 bot sich der evangelischen Kirche schon einmal die Chance, ihre Verbindung zu Kentler öffentlich aufzuarbeiten. Damals beantragte eine Eingabe auf der Landessynode einen Nachruf auf den 2008 verstorbenen Kentler von der Internetseite des Studienzentrums zu löschen. Das geschah zwar. Schmidts Vorgänger Rainer Brandt recherchierte auch im Archiv, stellte ein Präventionskonzept sexualisierter Gewalt auf. „Die Position des Zentrums war klar“, sagt Schmidt. Aber sie blieb intern.

Das soll sich nun ändern. „Wir wollen unsere Mitverantwortung ausdrücken, dass wir Helmut Kentler den Raum geboten haben, sich als Wissenschaftler zu profilieren“, sagt Schmidt. Außerdem wolle er auf dessen „perfide Verbindung“ von Jugendarbeit zur Emanzipation und Verteidigung von Pädophilie hinweisen.

Die Landeskirche

Die evangelische Landeskirche begrüßt diese Position ausdrücklich. In einer Stellungnahme verurteilt sie „zutiefst ihren kritiklosen Umgang mit Helmut Kentler“. Sie sei bestürzt, nicht das Problembewusstsein besessen zu haben, „seinem kinderverachtenden Interesse entschieden zu widersprechen“. Dafür, dass dies auch nicht schon anlässlich der Landessynode 2010 geschah, bittet sie um Entschuldigung.

Schmidt will die Aufarbeitung weiter vorantreiben. Sollte es doch Betroffene aus Josefstal geben, sollen sie sich an die Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (0 89 / 5 59 53 35) wenden.