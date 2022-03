Tafel in Schliersee hat dauerhafte Bleibe in Aussicht

Immer mittwochs in Schliersee: Tafelleiter Karl-Heinz Seybold (r.) mit den Helfern Kurt Höhnel und Beate Aldinger. © Thomas Plettenberg

Schliersee – Nach zwei erzwungenen Umzügen tut sich für die Tafel in Hausham/Schliersee eine dauerhafte Lösung auf. Noch fehlte aber die Unterschrift.

Weil die bisherige Ausgabestelle der Tafel – das alte Rathaus in Hausham – abgerissen wurde, musste sich das Rote Kreuz eine neue Bleibe suche, und sie wurde in Schliersee fündig. Noch im alten Jahr konnten Tafel-Leiter Karl-Heinz Seybold und seine rund 25 Helfer – alle ehrenamtlich aktiv – ins alte Schulhaus umziehen (wir berichteten). Doch auch das kann kaum eine Dauerlösung sein.

Über kurz oder lang wird der Gemeinderat entscheiden, wie es mit dem Haus weitergeht, und egal ob Abriss oder Sanierung/Umbau – für die Tafel wird dann kaum mehr Platz sein. Doch wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage mitteilt, könnte sich das Damoklesschwert schon bald in Luft auflösen. „Es könnte eine Lösung geben“, sagt er. Denn auch nach dem Einzug in Schliersee sei die Suche nach einer dauerhaften Bleibe fortgesetzt worden, und das dem Anschein nach erfolgreich. Genaueres könne er noch nicht sagen, so Schnitzenbaumer, da noch die Unterschrift fehle, aber es sehe gut aus.

Laut Simon Horst, beim BRK-Kreisverband zuständig für die Tafeln, hat der Umzug nach Schliersee problemlos geklappt. Immer mittwochs sind Seybold & Co. ab 14 Uhr in der alten Schule und verteilen Lebensmittel an Bedürftige.