Tafel Schliersee: Lebensmittel werden knapp

Von: Christine Merk

Ehrenamtliche sortieren die Lebensmittel: Karlheinz Seybold (l.) und sein Team verschaffen sich jeden Mittwochvormittag einen Überblick über die angelieferten Waren. Nach Mittag kommen etwa 100 Menschen, um etwas für ihre Familien zu holen. © Thomas Plettenberg

Die Tafel Schliersee versorgt rund 400 Menschen. Doch jetzt kommt sie dabei an ihre Grenzen: ihr gehen die Lebensmittel aus.

Schliersee – Die Nachbarschaftshilfe Schliersee schlägt Alarm. Bei der Tafel gehen die Lebensmittel aus. In der vergangenen Woche hat es nicht gereicht, um alle Berechtigten zu versorgen. Karlheinz Seybold bittet um Spenden für die gute Sache.

Rund 130 Familien versorgt die Tafel in Schliersee, zusammen etwa 400 Menschen. Viele davon sind Flüchtlinge – aus der Ukraine, aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern, aber auch Einheimische, darunter viele Senioren mit einer Mini-Rente. Sie kommen aus den Gemeinden Schliersee, Hausham, Fischbachau und Bayrischzell. Jeden Mittwoch von 14 bis 15 Uhr können sie bei der Alten Schule an der Lautererstraße 8 in Schliersee Lebensmittel abholen, abgestimmt auf die Zahl der Familienmitglieder. Etwa 25 Menschen, ältere und gehbehinderte, werden beliefert.

Seybold betreut die Tafel in Schliersee als Hauptverantwortlicher ehrenamtlich. Er und sein Team kommen jeden Mittwoch früh am Morgen, nehmen Lebensmittel entgegen, sortieren und verschaffen sich einen Überblick, wie viel sie später ausgeben können. Keiner soll mit leeren Händen nach Hause gehen. Doch leider werden die Lebensmittel bei so vielen Bedürftigen zunehmend knapper.

„Wir haben grundsätzlich zu wenig Waren“, sagt Seybold. Obwohl einige Supermärkte, Bäckereien, Metzger und andere Lebensmittelläden die Tafel unterstützen, worüber er sich sehr freut, denn ohne diese Hilfe würde es noch karger aussehen. „Aber wir sind um jede Spende froh, wir können alles brauchen“, sagt Seybold. Mit alles meint er vor allem auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Dosen mit Gemüse und Obst sowie H-Milch. Mit denen haben die Familien schon mal einen gewissen „Grundstock“. Fertiggerichte werden eher weniger gebraucht, die Familien kochen selbst. Selbstgemachte Marmeladen sowie Fleisch und Wurst darf die Tafel nicht ausgeben, für Tiefkühlprodukte fehlen die nötigen Vorrichtungen. Seybold hat seine Bitte um Spenden auch über die sozialen Medien verteilt. Er hofft, dass sie bei möglichst vielen Menschen auf offene Herzen stößt.

Spenden

Lebensmittelspenden werden an jedem Mittwoch von 9 bis 12 Uhr in der Alten Schule an der Lautererstraße 8 entgegengenommen. Geldspenden sind möglich auf das Konto des BRK Miesbach mit Verwendungszweck „Tafel Schliersee“, DE78 7115 2570 0000 0241 90.

