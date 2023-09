Teuer wohnen auch mitten im Ort

Exklusive Eigentumswohnungen“ angekündigt: Die Pension Schönblick soll abgerissen werden und Wohnungsbau weichen. Die vorgelegten Pläne hat der Bauausschuss bisher aber abgelehnt. © THOMAS PLETTENBERG

„Sehr hochwertige“ Wohnungen und „Luxus-Chalet“ - das ist in Schliersee geplant. Die Preise sind happig. Günstiger Wohnraum? Will wohl keiner schaffen.

Schliersee – Günstiger Wohnraum ist auch in Schliersee nicht leicht zu bekommen, und dem Anschein nach bestehen auch nicht viele Bestrebungen, solchen von privater beziehungsweise Investorenseite zu schaffen. Zuletzt hatte sich der Bauausschuss wieder mit einem Vorhaben zu befassen, bei dem immerhin Geschosswohnungsbau vorgesehen ist. „Es sollen acht sehr hochwertig ausgestattete Wohnungen entstehen, heißt es in der Beschlussvorlage. Letztlich lehnte der Ausschuss den vorgelegten Plan ab, nach ein paar Anpassungen scheint eine Zustimmung aber wahrscheinlich. Denn nach Art und Maß der baulichen Nutzung füge sich das Vorhaben in die umgebende Bebauung ein, heißt es weiter.

Trotz Lage mitten im Ort - bester Blick über Schliersee. Das wir d seinen Preis haben.

Wer dann eine der hochwertigen Wohnungen bezieht, wird wohl tief in die Tasche greifen müssen. Schon allein wegen der Aussicht. Zwar liegt das Grundstück mitten im Ort Schliersee, da aber am Bammerweg auf einer kleinen Kuppe. Die beiden Häuser mit einer Grundfläche von je 14,50 mal 10,80 Metern würden das leer stehende Gästehaus ersetzen, das dort noch steht. Nicht umsonst trägt es den Namen Haus Schönblick. Wie berichtet, hatten die Betreiber es aus Altersgründen aufgegeben.

Der aktuelle Plan ist nicht der erste, der bei der Gemeinde gelandet ist. Schon Ende 2021 fiel ein Bauwunsch für das 1300 Quadratmeter große Grundstück durch. Heuer im April wurden dem Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung neue Pläne präsentiert, die in leicht geänderter Form nun als Bauantrag auf den Tisch kamen. Weil auf der Südseite das Kellergeschoss freigelegt ist, erreicht das Gebäude eine stattliche Wandhöhe, aber das ist auch jetzt schon so. Eigentümlich erschien den Bauausschuss-Mitgliedern eine traufseitige Lattung, da diese am Dachüberstand beginnt, hat das Gebäude von der Giebelseite betrachtet eine etwas rautenförmige Optik. Gut fanden dies nur Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) und Philipp Krogoll (Die Schlierseer). Letzterer meinte, ohne die Randeinfassung würde das Gebäude den Eindruck eines Turmes hinterlassen. Gegen die gemeindlichen Vorgaben verstießen unter anderem Duplexparkplätze und die Dacheindeckung mit Holzschindeln. Zudem fehlten Fahrradabstellplätze. Astrid Leitner, Wolfgang Mundel (beide CSU) und Max Leitner (Die Schlierseer) lehnten die Vorlage ab. Planer und Eigentümer werden also nacharbeiten müssen, bevor sie loslegen können.

Baureif: Auf diesem Grundstück an der Orterer Straße soll ein Gebäude mit sieben Wohneinheiten entstehen. Das Vorhaben ist genehmigt, die Wohnungen werden gerade verkauft. © STEFAN SCHWEIHOFER

„Luxus-Chalet“ am Fuße des Hügels schon genehmigt. Bau wohl erst nach Verkauf.

Wann dies in unmittelbarer Nachbarschaft, nämlich an der Ortererstraße, Luftlinie nur rund 70 Meter entfernt, passiert, ist noch nicht ganz sicher. Dort ist der Bestand bereits beseitigt, und im Juli vergangenen Jahres hatte der Bauausschuss einem Mehrfamilienhaus zugestimmt. Geplant: das „Luxus-Chalet Schliersee“ mit einem Penthouse und sechs Wohnungen. Fast alles ist noch zu haben, die unter anderem im Internet angebotenen Einheiten sind zwischen 75 und 124 Quadratmeter groß. Aufgerufen werden Preise von 891 000 bis 1,95 Millionen Euro, also zwischen 11 900 und 15 400 Euro pro Quadratmeter. Ein Villenviertel ist dieses Eck von Schliersee nicht. Teuer wohnen wird man aber auch dort können.