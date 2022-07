Tierisch gute Rettungsaktion: Bergwacht befreit Sau aus Graben an Unterer Firstalm

Von: Sebastian Grauvogl

Mit einem Flaschenzug hat die Bergwacht Schliersee eine Sau aus einem Graben an der Unteren Firstalm gerettet. © Bergwacht Schliersee

Ungewöhnlicher Einsatz für die Bergwacht Schliersee: Die Retter mussten eine ausgewachsene Sau aus einem zehn Meter tiefen Graben an der Unteren Firstalm befreien.

Spitzingsee - Ein auf den ersten Blick kurioser Notruf hat die Bergwacht Schliersee am Dienstag, 19. Juli, gegen 13.30 Uhr erreicht. Eine Sennerin meldete, dass eins ihrer Schweine in der Nähe der Unteren Firstalm in einen Graben gestürzt sei. Wie Bergwacht-Pressesprecher Lenz Haberle berichtet, rückten daraufhin zwei Einsatzkräfte mit dem mit einer Seilwinde ausgestatteten VW Amarock der Bergwacht aus. Vor Ort stellten sie fest, dass das Tier gut zehn Meter in die Tiefe gerutscht war und sich nicht mehr von allein aus dieser misslichen Lage befreien konnte. Einer der beiden Bergwachtler stieg daraufhin zu dem Schwein nach unten und unterzog es zuerst einem kurzen „Bodycheck“. Das Ergebnis: „weiblich, gut 50 Kilo schwer, ansprechbar aber nicht mehr gehfähig“.

Bergwacht zieht Sau mit Flaschenzug aus Graben

Um die Sau aus dem Graben zu befreien, packten sie die Einsatzkräfte in eine Plane und schnürten sie fest, um sie dann mit einer Flaschenzugkonstruktion (der so genannte Luggi-Zug) mit Unterstützung der Winde des Pickup aus der Tiefe zu hieven. Oben angekommen habe man dem leicht verletzten Tier dann eine Verschnaufpause gegönnt, es mit Wasser versorgt und anschließend in den heimischen Stall getragen. Gegen 15.45 Uhr war der laut Haberle „sau-bere“ Einsatz abgeschlossen.

Ganz so selten sind Tierrettungen bei der Bergwacht übrigens nicht, teilt Haberle mit. Und ganz ungefährlich auch nicht. Vor allem bei Hunden müsse man vorsichtig sein. Ein Rottweiler, den man mal aus einer Sandgrube befreit habe, sei dabei aber „lammfromm“ gewesen.

