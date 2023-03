Totempfahl, Streitross und Pinocchio - dieser Schlierseer Künstler

Totem im Garten: Mit seinem Freund Luky Zappatta (oben, l.) hat Bildhauer Willi Knies den indianischen Pfahl aus einer abgeschnittenen Tanne gearbeitet. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die vielfältige Arbeit des Schlierseer Holzbildhauers Wilhelm Knies sind beeindruckend. Ein besonderes Exponat steht nun in Hausham.

Schliersee – Willi Knies beherrscht sein Handwerk, hat in seiner Zunft einen Namen und in seinem Kopf viele Ideen. Dies führt dazu, dass der gelernte Holzbildhauer ein umfangreiches und vielschichtiges Werk vorweisen kann, in verschiedenen Stilen zu Hause und für vieles offen ist.

Vom Schreiner zum Schnitzer zum Orgelbauer

Der 55-Jährige besuchte nach seiner Schreinerlehre die Schnitzerschule in Berchtesgaden, lernte Orgelbau bei Jürgen Ahrend in Leer, wirkte mit bei Bau und Restauration großer Orgeln in Hamburg, Norwegen und in der Schweiz, arbeitete auf dem Gebiet der Baudenkmalpflege und der Kirchenrestauration im Kloster Seeon, Kloster Andechs und in der Münchner Theatinerkirche. Seit 2004 arbeitet der vielseitige Künstler freiberuflich als Restaurator und Holzbildhauer. Seit dieser Zeit wirkt Knies bei großen Projekten mit wie bei der Gestaltung des Orgelprospekts in der St. Sixtus Kirche in Schliersee – und schafft interessante Objekte.

Luky Zapatta freut sich über Totempfahl in seinem Garten

Eins davon steht in Hausham im Garten seines Freundes und Künstlerkollegen, dem Schauspieler und Musiker Lucky Zapatta. Ein Totempfahl von stolzen 4,50 Metern Höhe und 2,30 Metern Spannweite erhebt sich seit etwa einem Jahr prominent über die Dächer von Hausham. „Ich bin seit meiner Kindheit indianeraffin“, erklärt er, und fährt fort: „Totems erzählen ja die Lebensgeschichten von Familien. Adler und Giraffe sind Krafttiere nach dem schamanischen Glauben, Bär und Wolf stellen den Bezug zu den Eltern her.“ Und diese vier Tiere sind es auch, die das beeindruckende Kunstwerk ausmachen. Den Entwurf des Freundes setzte der Holzbildhauer in mehrwöchiger Arbeit in die Realität um. So entstand aus einer abgeschnittenen Tanne ein beeindruckendes Kunstobjekt.

Knies Arbeiten finden sich sogar im Armeemuseum in Ingolstadt

Zwei weitere große Arbeiten des Schlierseer Holzkünstlers befinden sich im Bayerischen Armeemuseum im Alten Schloss in Ingolstadt, einem der großen militärhistorischen Museen in Europa. Knies schuf dafür aus Lindenholz zwei Streitrösser in Lebensgröße, etwa 2,30 Meter hoch. In einem viermonatigen Arbeitsprozess vom Trägergerüst bis zum allerletzten Feinschliff fertigte er in den vergangenen Jahren mit Hingabe und hohem handwerklichen und künstlerischen Können zwei Meisterwerke aus Holz. Als Vorbild sollte die portugiesische Rasse des Lusitano dienen. Um sich einen genauen Eindruck zu verschaffen und der Realität möglichst nahezukommen, besuchte er sogar ein entsprechendes Gestüt in Niedersachsen. Ein Knies’scher Pferdekopf in einem Glaskasten von einem Kubikmeter stand zuerst im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, um dann im Prager Nationalmuseum seine endgültige Bestimmung zu finden.

Stolz ist der Schlierseer Bildhauer Willi Knies auf seinen Jungen aus Holz. Die Figur des Pinocchio hat der 55-Jährige in seinem Atelier gefertigt. © STEFAN SCHWEIHOFER

Freilich muss man nicht so weit fahren, um die Kunst von Willi Knies bestaunen zu können, das geht auch in seiner Schlierseer Werkstatt. Hier fällt dem Besucher gleich die ebenso originalgetreue wie liebevolle Nachbildung der berühmten hölzernen Kinderbuchfigur Pinocchio ins Auge. Oder ein lebensgroßes schwarzes Schaf mit echtem Fell. Natürlich dürfen auch klassische alpenländische und sakrale Objekte sowie Dekoratives und Nützliches nicht fehlen. Aber eine Arbeit ist wieder „ausgelagert“: Ein Porträt in Originalgröße von K. K. Downing, einem berühmten englischen Rockgitarristen überließ er – übrigens selbst leidenschaftlicher Gitarrist – der Weyarner Weyhalla als Leihgabe. „Lieber steht sie da und wird von vielen gesehen, als dass sie bei mir in der Werkstatt herumsteht.“

