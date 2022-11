Tourengeher aufgepasst: Betretungsverbot im Rotwandgebiet

Von: Stephen Hank

Besprechung im Rotwandgebiet: (v.l.) Thorsten Schär (Regionalentwicklung Oberland), Landrat Olaf von Löwis, Mirjam Reinold (Abteilungsleitung Landratsamt), Florian Bossert und Theresa Schöpfer (beide Gebietsbetreuer Mangfallgebirge), Josef Faas (Teamleiter Fachlicher Naturschutz am Landratsamt) sowie die Ranger Andreas Köpferl und Alexander Römer. © Landratsamt

Im Wildschutzgebiet Rotwand gilt ab 1. Dezember wieder ein Betretungsverbot. Tourengeher und Wanderer müssen ein 320 Hektar großes Areal meiden.

Spitzingsee – Wanderer und Skitourengeher aufgepasst: Ab Donnerstag, 1. Dezember, gilt im Rotwandgebiet wieder ein zeitlich befristetes Betretungsverbot. Das Landratsamt hat dafür ein 320 Hektar großes, nicht zusammenhängendes Gebiet rund um Lempersberg, Benzingspitz, Wildes Fräulein/Jägerkamp und Maroldschneid als Wildschutzgebiet ausgewiesen. Anlass für diese Maßnahme, die im vergangenen Jahr beschlossen und auch zum ersten Mal umgesetzt wurde (wir berichteten), sind vom Aussterben bedrohte Vogelarten, die in diesem Gebiet überwintern und brüten.

Verbot soll Birk- und Auerhühner schützen

Das Betretungsverbot im Rotwandgebiet gilt laut einer Pressemitteilung des Landratsamts bis zum 14. Juli 2023 mit Ausnahmeregelungen in Form von freigegebenen Wanderwegen am Jägerkamp ab April und an der Maroldschneid ab Mitte Juni. Das Gebiet ist einer der letzten Rückzugsräume in den bayerischen Alpen für Birk- und Auerhühner. Beide stehen auf der Roten Liste vom Aussterben bedrohter Arten. Ihr Rückzugsraum wurde zuletzt durch eine immer größer werdende Zahl an Wanderern und Tourengehern gefährdet. „Dies führt dazu, dass Raufußhühner aus ihren Winterlebensräumen flüchten müssen und im Frühjahr nicht mehr ungestört balzen und ihren Nachwuchs aufziehen können“, erklärt Florian Bossert, Gebietsbetreuer für das Mangfallgebirge.

Im vergangenen Jahr 165 Verstöße festgestellt

Während des Betretungsverbots 2021/2022 begegneten Bossert, die für das Rotwandgebiet zuständige Gebietsbetreuerin Theresa Schöpfer und die beiden Naturschutz-Ranger Alexander Römer und Andreas Köpferl 165 Mal Unbefugten am Wildschutzgebiet. „Der häufigste Einwand war, dass man die Schilder nicht gesehen habe“, berichtet Römer. Die meisten hätten jedoch größtenteils positiv und einsichtig reagiert. Allerdings kam es zu Beginn des zurückliegenden Winters auch einmal an einem Tag zu gleich 14 Verstößen. „Danach hat es sich aber merklich beruhigt“, betont Köpferl.

Ranger erstatteten in 37 Fällen Anzeige

37 Mal mussten die Ranger von ihren hoheitlichen Befugnissen Gebrauch machen und bei der Polizei Anzeige erstatten. In der Aufklärung von Tourengehern unterstützt wurden die Ranger und Gebietsbetreuer von Rangern der Regionalentwicklung Oberland (REO) ohne sogenannte hoheitliche Befugnisse. „Sie werden auch im kommenden Winter die Gäste rund um die Wildschutzgebiete informieren, für die Thematik sensibilisieren und räumlich lenken“, sagt REO-Projektmanager Thorsten Schär. Die Gäste hätten sich im vergangenen Winter im Vorfeld deutlich besser über die Region und auch die Wildschutzgebiete informiert als im Vorwinter. Dazu tragen auch die 14 Infotafeln bei.

Auch Erholungssuchende müssen mitspielen

Dass das Betretungsverbot durchaus positive Folgen hatte, zeigte die Saison 2021/2022 bereits. „Die Birkhuhn-Balzplatzzählungen lassen im Schutzgebiet ein Ende des Negativtrends erkennen“, sagt Gebietsbetreuer Bossert, „während außerhalb der Schutzgebiete die Zahlen weiterhin rückläufig sind.“ Umsetzbar sei das Betretungs- und Fahrverbot im Wildschutzgebiet an der Rotwand jedoch nur durch die Zusammenarbeit aller Akteure, appelliert Josef Faas, Teamleiter Fachlicher Naturschutz am Landratsamt: „Hier sind auch die Erholungssuchenden gemeint.“

Eine Karte des Schutzgebiets und die Verordnung sind unter www.landkreis-miesbach.de/wildschutzgebiet-rotwand zu finden.