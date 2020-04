Trotz Corona-Krise: Schliersee hat große Investitionen vor

Die fetten Jahre sind vorbei. Gut zehn Jahre lang hat die Gemeinde Schliersee Schulden abgebaut. Dies wird sich heuer ziemlich sicher ändern. Auch wegen Corona.

Schliersee – Die fetten Jahre sind vorbei. Gut zehn Jahre lang hat die Gemeinde Schliersee Schulden abgebaut. Dies wird sich heuer ziemlich sicher ändern. Eine Neuaufnahme von Krediten war zwar auch in den vergangenen Jahren angekündigt. Aufgrund der guten Wirtschaftslage – und vor allem weil sich diverse Projekte verzögerten (Turnhalle) – musste das Rathaus davon aber keinen Gebrauch machen.

Mit derCorona-Krise werden die Einnahmen aber zurückgehen. Dies macht sich ab dem nächsten Jahr richtig bemerkbar, weil das geringere Gewerbe- und Einkommensteuer-Aufkommen voll auf die Gemeinde-Etats durchschlägt. Doch schon heuer wird Schliersee um eine Schuldenaufnahme wohl nicht umhinkommen, und in den nächsten Jahren kommt’s womöglich richtig dicke, wie jetzt im Finanzausschuss deutlich wurde.

Denn Schliersee hat so einiges vor. Der Bau der Turnhalle in Neuhaus muss endlich über die Bühne gehen. Für heuer plant Schliersee noch mit 250 000 Euro an Kosten, in den beiden Folgejahren werden es wohl 4,5 und 2,2 Millionen fällig – der dickste Brocken bei den Investitionen. Teuer ist auch der Baukostenzuschuss für die Kindertagesstätte in Neuhaus (843 000 Euro) dieses Jahr, wobei vom Freistaat 290 000 Euro als Zuwendung kommen.

Ebenfalls dringlich ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Neuhaus. Dem Grunderwerb heuer (266 000 Euro) wird in den nächsten Jahren der rund eine Million Euro teure Neubau folgen. Und dann will Schliersee ja auch in den Kommunalen Wohnungsbau an der Seestraße einsteigen. Hierfür sind bis 2023 über acht Millionen Euro im Finanzplan vorgesehen. Wobei: „Es handelt sich um Maximalbeträge für maximale Bebaubarkeit“, wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) erklärte. Ferner gilt: Bis zur Realisierung wird ja noch Zeit vergehen, und es kommt auch ein neuer Gemeinderat.

Für das aktuelle Haushaltsjahr hatte Kämmerin Heidi Riesenthal die Planung wegen der Corona-Krise schon angepasst. Bei den Steuereinnahmen geht sie gegenüber den März-Zahlen von 345 000 Euro weniger aus – bei einem Volumen von 11,2 Millionen Euro. Im Gegenzug an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts drehen? Kaum möglich. Unter dem Strich bleibt der Gemeinde ein Überschuss von 1,25 Millionen Euro, von dem aber noch die Tilgung der Schulden weggeht. Bleiben 445 000 Euro zum Investieren. Damit lassen sich millionenschwere Investitionen nicht schultern. Daher greift Schliersee heuer zum einen die Rücklagen an (1,4 Millionen Euro). Zum anderen ist eben eine Schuldenaufnahme von 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Laut Finanzplan wird der Schuldenberg in den darauffolgenden Jahren um weitere 3,2 beziehungsweise 4,5 Millionen Euro anwachsen. Neben Großprojekten hat Schliersee jedes Jahr auch hohe Ausgaben für Straßenbau (heuer: 810 000 Euro) und Wasserversorgung (760 000 Euro). Das läppert sich.

Der Etat-Entwurf für das laufende Jahr umfasst ein Volumen von 19,4 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt („laufendes Geschäft“) und Investitionen in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Der Finanzausschuss segnete ihn einstimmig ab. Im Gemeinderat kommen die Zahlen noch einmal detailliert auf den Tisch. Und dort wird wohl auch der Warnhinweis wieder auftauchen, der auf mehreren Seiten von Riesenthals Präsentation stand: „Folgen von Corona-Pandemie nicht absehbar.“

Von Daniel Krehl