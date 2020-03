Trotz Minister-Appell: Weiterhin Ausflugsverkehr in den Landkreis Miesbach

Keine 24 Stunden zuvor hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Bürger in der Coronavirus-Krise aufgerufen, am Wochenende auf Ausflüge in die Berge zu verzichten. Und trotzdem haben am Samstag nicht wenige die Frühlingssonne am Tegernsee und Schliersee genossen.

Kein Stau, freie Parkplätze und Parkbänke, ungefährliches Durchkommen für Radler, Biker und Skater: Freilich war die Lage am Samstag kein Vergleich zu dem, was am Tegernsee und Schliersee sonst los ist, wenn die Ausflugs-Parameter – Wochenende, Sonne, Temperaturen um die 15 Grad und Frühlingserwachen – stimmen und wenn keine Coronavirus-bedingte Ausgangsbeschränkung gilt.

Bekanntlich ist spazieren gehen und Sport in der Natur und gemeinsam mit Familienmitgliedern zwar gestattet, aber Innenminister Joachim Herrmann hatte am Freitag noch klargestellt, dass „es nicht der Sinn der Sache ist, wenn Leute zuhauf über 50 oder 100 Kilometer meinen, in die Berge fahren zu müssen.“ Auch wenn am Samstag schönes Wetter sei, solle das nicht als Anlass für solche Ausflüge genutzt werden, mahnte der Minister. Und expliziter: „Für Landkreise wie Miesbach und Garmisch-Partenkirchen seien Ausflügler eine Belastung, unter anderem für die Bergwacht.“

Und dennoch sind die gekommen – die Pärchen, die Familien, die Rennradfahrer und Montainbiker, die Wanderer und andere Outdoor-Sportler. Auch Motorradfahrer nutzten den Samstag für eine Ausfahrt. Die öffentlichen Parkplätze am Tegernsee und Schliersee waren bei Weitem nicht voll. Das nicht. Aber es standen dort auch nicht wenige Fahrzeuge mit Münchner, Ebersberger, Dachauer, Rosenheimer, Ingolstädter und Augsburger Kennzeichen. Tendenziell aber weniger am Tegernsee als am Schliersee. Und auch sehr viel weniger als in der Region Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen,

„Hier lag am Samstag der Schwerpunkt der Münchner Ausflügler“, sagt Carolin Hohensinn, Sprecherin des Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Dass Tegernsee weniger angefahren wurde als Schliersee, mag an der Berichterstattung über die Tal-Bürgermeister gelegen haben, die Ausflügler in der vergangenen Woche unmissverständlich aufgefordert haben, dem Tegernsee fern zu bleiben. Oder lag es vielleicht an der Polizeikontrolle an der B318 auf Höhe des Gewerbegebiets Holzkirchen Ost/Geothermie? Dort hielten sechs Polizeibeamte die Fahrzeuge an und fragten nach Ziel und Zweck der Fahrt.

Auch am Tegernsee selbst war eine erhöhte Polizeipräsenz zu verzeichnen. Insgesamt waren am Samstag Polizeikräfte aus den drei Dienststellen Holzkirchen, Miesbach, Bad Wiessee, die Bereitschaftspolizei aus München sowie die Alpine Einsatzgruppe im Einsatz.

Bei einer einstündigen Stichprobe zwischen 13 und 14 Uhr am Gmunder Berg wurden insgesamt 405 Fahrzeuge jedweder Art gezählt – angefangen vom Traktor bis zu Lastwagen sowie Rad- und Motorradfahrern. Im Fokus standen Personenwagen, deren Gesamtzahl auf 331 zu beziffern war. Ins Tegernseer Tal hinein konnte man 91 Autos mit dem Kennzeichen „MB“ registrieren. Diesen Einheimischen – sprich: Landkreisbewohnern – standen 74 Autos mit dem Nummernschild „M“ gegenüber. Einzelpersonen und Paare, meist Vertreter der jüngeren Generation, wollten offensichtlich eine Spritztour an den Tegernsee genießen. In der Gegenrichtung wurden in dieser Mittagszeit 104 Miesbacher und 62 Münchner gezählt. Der Rest der Fahrzeuge trug Kennzeichen aus nahen und fernen Städten und Landkreisen, darunter einige Exoten wie Berlin und die Hansestadt Bremen.

Am Schliersee herrschte diesmal weit mehr Betrieb. Da picknickten etwa vier junge Erwachsene mit Pizza und Bier hinter der Absperrung auf einem Steg der Schifffahrt. In der Kuranlage sonnten sich Pärchen und Senioren auf den Himmelsliegen und Parkbänken. Kinder spielten. Mütter schoben auf Inlinern Buggys vor sich her. Teenager turtelten. In Neuhaus waren es vor allem die kleineren Parkbuchten, wo reihenweise Fahrzeuge mit Münchner Kennzeichen standen.

Der Rückreiseverkehr zwischen 17 und 18 Uhr bot ein ähnliches Bild. Mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge mit M-Nummernschildern standen etwa ebenso viele Fahrzeuge mit unterschiedlichen Heimatorten gegenüber. Und auf der bei Motorradfahrern extrem beliebten Strecke zum Spitzingsee konnte man wider Erwarten auch einen selbst ernannten Testfahrer erleben: Er raste tiefgeduckt mit über 100 Kilometern pro Stunde den Berg hinauf – und wenige Minuten später wieder hinunter. Der Biker hielt es offenbar für einen triftigen Grund, seine Maschine auf nahezu freier Strecke auszufahren.

Vornehmlich Münchner kamen zum Sporteln und für richtiggehende Familientreffen: Auf den Wanderwegen in Richtung Birkenstein waren befreundete Familien miteinander unterwegs – vier Erwachsene und fünf Kinder im etwa gleichen Alter und mit Abstand die größte Gruppe. Dazwischen waren – in gebührendem Abstand – einzelne Jogger und Spaziergänger mit Hund, Zweier- oder maximal Dreiergruppen unterwegs.

Doch schon das Ausflugswetter auch gewesen sein mag: Einige werden dafür bezahlen müssen. Im Bereich Holzkirchen wurden von der Polizei 142 Kontrollen durchgeführt, die im Zusammenhang mit den Corona-Ausgangsbeschränkungen stehen. Dabei wurden fünf Mal Verstöße festgestellt und angezeigt. Wobei jeder in einer Gruppe eine Anzeige bekommen hat und es daher mehr als fünf Anzeigen waren. Im Bereich Miesbach gab es 22 Kontrollen. Es wurden keine Verstöße registriert. Und am Tegernsee? Dort kam es im Bereich der Dienststelle Bad Wiessee zu 42 Kontrollen und vier Verstößen und damit zu vier Anzeigen.