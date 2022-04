TSV Schliersee optimistisch, dass Pfingstfest stattfindet

Während der Musikzug Holzkirchen das Frühlingsfest zum dritten Mal in Folge absagen musste (wir berichteten), treibt der TSV Schliersee die Planung seines Pfingstfestes voran. Ob es jedoch stattfinden wird, ist noch offen. „Wir wollen es auf jeden Fall“, betont Stefan Hornfeck, Eiswart beim TSV Schliersee und für die Organisation des Pfingstfests zuständig.

Bei der Eröffnung des Pfingsfestes im Jahr 2016 © THOMAS PLETTENBERG

Schliersee - „Wir haben alles fertig geplant“, erklärt er. Am neuen Standort auf der Seefestwiese soll das Festzelt stehen, das Programm ist auch schon fast fertig: Am Freitag vor Pfingsten spielt die Schlierseer Blaskapelle, und in Kürze werde man die Bands für Samstag und Sonntag bekannt geben.

Man werde das Fest aber nicht um jeden Preis durchdrücken, betont Hornfeck. „Wir machen es nur, wenn es keine großen Einschränkungen gibt.“ Denn sonst würde sich das Fest nicht lohnen. Hornfeck verweist auf die hohen Kosten, etwa beim Sicherheitspersonal. Das Fest müsse sich rechnen, sagt er. Denn schließlich trage es zur Finanzierung der Eishockey-Sparte bei. Rund 25 000 Euro koste eine Saison. Weil wegen Corona die vergangenen zwei Feste ausgefallen waren, habe man durch die Gemeinde Schliersee einen Kredit zur Unterstützung erhalten. Der müsse aber zurückgezahlt werden, deshalb sei das diesjährige Fest so wichtig.

Die letzte Entscheidung dazu wird irgendwann Anfang Mai fallen, sagt Hornfeck. Mit dem Zeltverleiher und der Brauerei arbeite man schon lange zusammen, da sei eine kurzfristige Absage kein Problem. Auch mit den Musikanten werde man sich in diesem Fall einigen. Dass dies nötig ist, davon geht Hornfeck nicht aus: „Die Vorfreude ist groß“, sagt er.

von Andreas Wolkenstein

