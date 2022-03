Turnhalle Schliersee: Kosten jetzt bei über 10 Millionen

Gewissermaßen ein teures Pflaster. Hier soll die neue Turnhalle gebaut werden. © THOMAS PLETTENBERG

Noch mal teuer, noch mal später. Der Bau der neuen Turnhalle auf dem Schulgelände in Neuhaus rückt näher. Aktuell ist eine für die Kosten entscheidende Ausschreibung am Laufen.

Schliersee – Im zweiten Pandemiejahr 2021 hat sich der Schlierseer Gemeinderat zusammen mit dem TSV ein Moratorium verordnet. Angesichts voll ausgelasteter Firmen und Mondpreisen in der Baubranche schien dies geboten und eine Ausschreibung der Bauleistungen über den Winter zielführend. Dies ist auch passiert. In der letzten Sitzung des alten Jahres hat der Gemeinderat die ersten Leistungen vergeben. „Manches war etwas teurer, manches im Rahmen der Kostenberechnung“, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage. Aufträge im Wert von rund 2,75 Millionen Euro sind draußen, darunter die Baustelleneinrichtung, die Erdarbeiten und der Rohbau

Ausschreibung bereitet „ein bisschen Bauchschmerzen“

Aktuell läuft eine weitere Ausschreibungsrunde, die dieser Tage endet. Und die bereitet dem Bürgermeister „ein bisschen Bauchschmerzen“, wie er sagt. Denn mit der Gebäudetechnik ist ein weiterer dicker Brocken dabei. Die Berechnung liegt bei 2,4 Millionen Euro. „Wir hoffen, dass wir hier keine Ausreißer haben“, sagt Schnitzenbaumer. Von anderen, kleineren Baumaßnahmen wisse man, dass hier schon einmal unschöne Überraschungen drohen können.

Nochmal ein paar Monate Verzögerung: Halle wird erst im Sommer 2023 fertig

An solchen hat es über die Jahre der Planung ja nicht gemangelt. Hier Klagen gegen den Bebauungsplan, dort eine nicht eingeplante Ausschreibungsrunde – Verzögerungen gab es reichlich, seit der Gemeinderat im Grundsatz beschloss, die Halle auf dem Schulgelände in Neuhaus zu bauen. Einige Jahre ist das schon her. Und auch zuletzt musste die Bauherrengemeinschaft, die die Gemeinde mit dem Sportverein bildet, den Zeitplan ändern. Nicht im Februar 2023, wie bislang kommuniziert, sondern wohl erst zu Schuljahresbeginn werden Schüler und Sportler in ihr neues Domizil einziehen können. Bei Vorgesprächen hätten Baufirmen der Gemeinde laut Schnitzenbaumer bedeutet, dass der geplante Bauablauf so nicht machbar sei.

Kostenberechnung liegt nun bei über zehn Millionen Euro

Die Verzögerungen haben – wen wundert’s – die Gesamtkosten noch einmal nach oben getrieben. Die Berechnung hat nun die Zehn-Millionen-Euro-Grenze um 100 000 Euro überschritten. Bei allen Einsparbemühungen, die Gemeinde und TSV weiterhin unternommen haben, wie Schnitzenbaumer erklärt. Ein Zurück kommt aber nicht infrage, dafür ist Schliersee seinen 7000 Bürgern eine vollwertige Halle zu lange schuldig geblieben.

Spatenstich wohl in der dritten März-Woche

In der dritten Märzwoche soll es tatsächlich losgehen. Der Beginn vom mutmaßlichen Ende einer scheinbar nicht enden wollenden Geschichte. Denn bekanntlich datieren die ersten Vorstöße zum Bau einer Sporthalle in den 1970er-Jahren. Lange Zeit war der Bau direkt am Bahnhof in Schliersee vorgesehen. Mit der Verlegung der letzten Grundschulklassen nach Neuhaus waren diese Pläne passé.

Der Bau der Schul- und Breitensporthalle mit einem 20 mal 40 Meter großen Spielfeld und Tribüne erfolgt nun eben auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule, direkt an der Waldschmidtstraße. Die Verhältnisse auf dem Areal sind dann recht beengt. Ein Umstand, den der bereits ins Auge gefasste Bau von weiteren Klassenzimmern noch verschärfen dürfte.