Übernachten beim Wasi? Der Gemeinderat ist skeptisch

Pläne für das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier

Das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier ist seit jeher darauf angelegt, dass es wächst. Wie ein Dorf. Und in einem Dorf wird übernachtet. In sehr kleinem Rahmen soll dies künftig auch beim Wasi möglich sein, doch der Gemeinderat ist skeptisch.

Schliersee – Außerhalb der Landschaftskulisse mit all ihren Freizeitmöglichkeiten ist das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier die Schlierseer Attraktion schlechthin. Das bestreitet auch kaum jemand im Gemeinderat. Von Beginn an gab es aber Reibungspunkte zwischen dem Ex-Skirennläufer und dem Gremium. Am prominentesten: die Linksabbiegespur, die erst jetzt gebaut wurde. Aber auch Lagerflächen am Zugang zum Dr.-Brodführer-Weg, einem beliebten Wanderweg, sorgten für Unmut. Mittels einer Bebauungsplanänderung sollen den gewachsenen Bedürfnissen nun Rechnung getragen werden. Architekt Johannes Wegmann stellte die Planung vor, entscheiden will der Gemeinderat aber erst in er nächsten Sitzung. Dann soll Wasmeier idealerweise selbst seine Vorhaben erklären.

Wasmeier will Ganzjahresbetrieb - auch wegen seiner Mitarbeiter

„Das mach’ ich auf alle Fälle“, sagt der 58-jährige auf Anfrage. Gerne wäre es schon zur Sitzung am Dienstagabend gekommen, kurzfristig kam aber eine private Verpflichtung dazwischen. Dem Gemeinderat hätte er wohl berichtet, dass es ihm darum geht, den Bestand des Museum langfristig zu sichern. „Das Problem ist der Saisonbetrieb“, sagt Wasmeier. In normalen Jahren hat das Museum sieben Monate lang geöffnet – plus zwei Wochen Weihnachtsmarkt. In den Coronajahren waren es nur vier und fünf Monate. Eine schwierige Zeit, zumal auch Veranstaltungen wie Hochzeiten deutlich zurückgingen. Ohne die ist der Betrieb nicht zu finanzieren. Wasmeier bekommt keine staatliche Unterstützung, und der Unterhalt der inzwischen 19 Gebäude auf dem Gelände kostet viel Geld. Die Schindeldächer zum Beispiel müssen alle fünf bis sechs Jahre umgedeckt werden. Aus lange Sicht stellt sich Wasmeier einen Ganzjahresbetrieb vor. „Ich muss ja auch meine Mitarbeiter bei der Stange halten.“ Mit über 90 während der Saison gehört Wasmeier zu den richtig großen Arbeitgebern in Schliersee.

+ Markus Wasmeier © Thomas Plettenberg

Übernachtungen würden nur in sehr geringem Umfang stattfinden

Um zumindest den festen Stamm auch im Winter zu beschäftigen, käme ihm die Möglichkeit, Übernachtungen anzubieten, gelegen. Die Anzahl der Betten werde allerdings „sehr, sehr gering“ sein. „Es werden keine ganzen Hochzeitsgesellschaften übernachten“, sagt Wasmeier. Momentan geht er eher von Kleingruppen im einstelligen Bereich aus. Letztlich hänge dies von den künftigen Gebäudlichkeiten. „Das weiß ich nicht, was kommt.“ Letztlich könne der Gemeinderat aber bei jedem einzelnen im Zuge der Baugenehmigung mitreden, auch was die Nutzung betrifft.

Gemeinderat zögert und lädt Wasmeier zur nächsten Sitzung ein

Darauf wies im Gemeinderat auch Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) hin. Im Gremium hatte es Vorbehalte gegeben. Max (Die Schlierseer) und Astrid Leitner (CSU) sowie Jürgen Höltschl lehnten eine Übernachtungsmöglichkeit gänzlich ab, Leonhard Markhauser und Florian Zeindl (beide CSU) war zu schwammig, was als grundsätzliche Möglichkeit im Bebauungsplan festgehalten werden sollte – nämlich eine „untergeordnete Übernachtungsmöglichkeit mit ständig wechselnder Belegung“. Auf Antrag von Florian Reinthaler (CSU) wurde die Weiterbehandlung schließlich auf die nächste Sitzung Ende Mai vertagt.

Als weitere Änderungen nannte Wegmann zum Beispiel die neue Parkplatzanordnung und etwas größere und zusätzliche Baufenster, eben auch für Lager und einen neuen Hof.

Berghof aus dem 17. Jahrhundert könnte ins Museum umziehen

Für Johannes Wegmann wäre das eine „Sensation“: Das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier könnte einen neuen beziehungsweise „sehr, sehr alten Hof aus dem 17. Jahrhundert“ (Wegmann) bekommen. Weitere Details wollte er nicht verraten. Wasmeier bestätigt, dass im Gespräch ist, einen Berghof im Landkreis in das Museum zu transferieren. Der Anstoß dazu sei von Christian Boiger, Leiter des Bereichs Denkmalschutz am Landratsamt, gekommen. Situiert werden könnte das Gebäude westlich der Hügel, hinter denen das eigentliche Dorf liegt. Der Hof wäre somit von der Bundesstraße aus gut sichtbar. Noch seien aber einige Fragen zu klären, so Wasmeier weiter. Dazu gehören unter anderem die Nutzung, vor allem aber auch die Finanzierung von Ab- und Wiederaufbau.