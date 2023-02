Übernachten beim Wasi: Gemeinderat macht nächsten Schritt

Ruht im Winterschlaf: Das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier. Im vorderen Bereich mit der Winterstube sollen künftig auch „untergeordnete Übernachtungsmöglichkeiten in einem historischen Gebäude“ für bis zu 25 Personen möglich sein. © thomas plettenberg

Nach anfänglicher Skepsis hat der Schlierseer Gemeinderat Übernachtungen im Freilichtmuseum von Markus Wasmeier zugestimmt.

Schliersee – Diesmal brauchte es keine weiteren Diskussionen. Gegen die Stimme von Max Leitner (Die Schlierseer) hat der Gemeinderat den geänderten Bebauungsplan für das Freilichtmuseum von Markus Wasmeier gebilligt. Wie berichtet, geht es unter anderem darum, künftig Übernachtungen in kleinem Rahmen zu ermöglichen. Buchungen kann der Ex-Skistar aber noch keine annehmen. Wegen kleinerer Änderungen, insbesondere auf Einwände von Bahnseite und Naturschutz hin, werden die Pläne noch einmal ausgelegt.

Übernachten im Museum: Denkmalschutz ist dagegen

Die Übernachtungsmöglichkeit hatte erhebliche Skepsis im Gemeinderat hervorgerufen. Wasmeier konnte diese bei der Vorstellung seines Vorhabens im vergangenen Sommer offenbar zerstreuen. Wobei schon da nicht mehr von einer einstelligen Zahl als Gäste die Rede war, sondern von bis zu 25. Erlaubt sind diese nur im sogenannten Baufeld eins, wo derzeit neben drei Lagergebäuden die Winterstube mit der „Wege des Holzes“-Ausstellung steht. Ein mit 1,7-Millionen Euro dotiertes Projekt, das zu 75 Prozent über Interreg gefördert wurde und bei dem auch Partner aus Tirol mit im Boot sitzen. Diese Winterstube war bisher für Übernachtungen im Gespräch. In Frage könnte längerfristig aber auch ein Berghof aus dem 17. Jahrhundert kommen, der womöglich ins Museum transferiert wird und für den in diesem Bereich des Museums noch Platz wäre (wir berichteten). Ebenfalls im Baufenster eins laut Bebauungsplan möglich: „Eine dem Museumszweck dienende Wohnnutzung als Betriebsleiter-/Personalwohnung mit maximal 85 Quadratmetern Wohnfläche.“ Der Denkmalschutz am Landratsamt wollte Übernachtungsmöglichkeiten in Baudenkmälern nicht befürworten. Eine Begründung zu dieser Haltung erhielt Schliersee aber nicht, weshalb der Gemeinderat keine Veranlassung sah, von seiner Zielsetzung abzuweichen. Diese besteht in „der Erweiterung des bestehenden touristischen Angebots“ und folgt dem „Wunsch des Betreibers nach einer saisonunabhängigen Erweiterung“.

Angebot soll Ganzjahresbetrieb ermöglichen

Wie berichtet, geht es Wasmeier insbesondere um ein Angebot im Winter, wenn das Museum geschlossen ist. Auf die kalte Jahreszeit beschränkt ist es im Bebauungsplan derweil nicht, dem Wortlaut nach aber im Umfang – als „untergeordnete Übernachtungsmöglichkeiten in einem historischen Gebäude“. Kein Hüttendorf also. Das Baufenster eins liegt übrigens noch vor den Hügeln, ist also von der Bundesstraße aus zu sehen.

Lagerflächen sorgen inzwischen nicht mehr für Ärger

Zweiter wesentlicher Punkt und ehedem Stein des Anstoßes: Die Lagerflächen am Weg Brunnbichl, der zum Dr.-Brodführer-Weg führt. Hier hatte Wasmeier bereits einige Dinge untergebracht. Die Optik aber missfiel dem alten Gemeinderat dermaßen, dass er 2019 eine Bebauungsplan-Änderung hierfür ablehnte – zumal damals noch die Linksabbiegespur zum Museumsparkplatz fehlte. Dies ist nun bekanntlich fertig, die Stellflächen neu gestaltet. Nach Wasmeiers Präsentation stimmte der jetzige Gemeinderat drei Gebäuden (zweimal 120, einmal 80 Quadratmeter Grundfläche) mit je 4,80 Metern Wandhöhe zu. Auch Parkplätze für Mitarbeiter sollen in diesem etwas abgelegenen Bereich neben den Bahngleisen entstehen. Auf Einwände der Bahn und des Eisenbahnbundesamts nahm die Gemeinde nun auf, dass der Bahnbetrieb nicht gestört werden dürfe; und das von der Unteren Naturschutzbehörde geforderte Einschalten eines qualifizierten Fachplaners ist inzwischen auch passiert.

Der geänderte Bebauungsplan trägt auch dem Umstand Rechnung, dass das Museum stetig wächst. So wurden „die vorhandenen Baufelder vergrößert, um neue Museumsgebäude errichten zu können“. Auch der neue Hof ist bereits berücksichtigt, nämlich östlich der Winterstube in Richtung Hang. Ob und wann er errichtet wird, hängt derweil von der Finanzierung ab.