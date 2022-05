Ukraine-Krieg: Fotograf aus Schliersee dokumentiert Geschehen in schockierenden Bildern

Von: Jonas Napiletzki

Bedrückende Fotos hat Florian Bachmeier aus der Ukraine mitgebracht. © Florian Bachmeier

Der Schlierseer Fotograf Florian Bachmeier war schon oft in der Ukraine – auch jetzt, nach Beginn des Krieges. Das Geschehen schockiert ihn mehr, als er dies je für möglich gehalten hätte.

Schliersee – Eigentlich hätte Florian Bachmeier gemeinsam mit der ukrainischen Autorin und Verlegerin Kateryna Mishchenko in der Ukraine arbeiten und die ARD das filmen wollen. Dann begann der russische Angriff auf die Ukraine. Der Fotograf aus Schliersee war zu diesem Zeitpunkt bereits in Kiew, der TV-Sender sagte ab. Bachmeier flüchtete an die polnische Grenze, gemeinsam mit Tausenden anderen Menschen. 40 Stunden wartete er, um polnischen Boden betreten zu dürfen. Dann bekam er einen neuen Auftrag: Das Rotary Magazin wollte Fotos aus dem Landesteil westlich von Kiew. Bachmeier reiste zurück in „das Vorzimmer des Krieges“. Den Zug teilte er sich mit Ukrainern, die kämpfen wollten, mit Helfern und Presse-Vertretern – und mit denen, die ihr Hab und Gut nach Russlands Rückzug aus Kiew nicht alleinlassen wollten.

Zwei Wochen war Bachmeier dort. Zurück aus der „wahren Hölle des Krieges“, schildert er im Gespräch mit unserer Zeitung seine Erfahrungen. Im Gepäck hat er Bilder und Erinnerungen, deren Brutalität Bachmeier auch nach unzähligen vorherigen Besuchen in der Ukraine mehr schockieren, als er es jemals für möglich gehalten hätte.

„Es ist kein völlig neuer Zustand in der Ukraine“, sagt Bachmeier. Der Krieg sei schon vor acht Jahren ausgebrochen. „Aber es ist eine neue Eskalationsstufe mit einer Intensität, die ich so nicht erwartet hatte.“ Die gleich zu Beginn bombardierten Städte zeigten, dass man die Bedeutung des Krieges nicht unterschätzen dürfe. „Man erlebt vor Ort den verzweifelten Kampf eines Landes gegen eine Aggression, die dessen ganze Existenz bedroht.“ Und das, warnt Bachmeier, passiere nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt.

Der 48-jährige Fotograf hatte zuletzt viele Jahre in der Ukraine fotografiert und erst 2021 das Fotobuch „In Limbo“ herausgebracht. Der im Titel beschriebene Zustand der Ukraine, sinngemäß „in der Schwebe“, sei nun endgültig zu Ende, sagt Bachmeier. „Man sieht, wozu Putin fähig ist.“

Der Fotograf hat das, was er gesehen hat, dokumentiert. Einen Mann, der im Westen des Landes in Holoskiv in einem Checkpoint die Zufahrtsstraßen bewacht. Die Taufe von Anastasia, die am 4. März in Kiew geboren wurde. Nur wenige Bilder weiter eine Schule, die am gleichen Freitag um 9.30 Uhr durch einen russischen Raketenangriff zerstört wurde, wie Bachmeier berichtet. Das Gebäude stand in Schytomir. 140 Kilometer trennen die Taufe von der bombardierten Großstadt im Westen Kiews.

Dann zeigt Bachmeier Fotos von Tamara, einer Frau aus Charkiw. Sie floh mit ihren beiden erwachsenen Söhnen Andrej und Alexej, sagt der Fotograf. „Das Haus, in dem ihre Wohnung in Charkiw liegt, wurde bei einem Raketenangriff der russischen Armee zerstört.“ Tamara verkörpere in besonderem Maße die jüngere Geschichte der Ukraine: „Sie lebte mit ihrem Mann in Prypjat, als sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete.“ Von dort sei die Familie nach Charkiw gezogen; die beiden Söhne entwickelten jedoch teils schwere Behinderungen. „Alexej leidet an einer degenerativen Arthrose im Hüftbereich, nach den vielen Kilometern und Stunden im Auto kann er kaum gehen“, berichtet Bachmeier. Die Söhne hätten einen Behindertenausweis, seien an der polnischen Grenze jedoch zurückgewiesen worden. „Sie sind im wehrfähigen Alter, ihnen wurde die Behinderung nicht geglaubt.“ Bachmeier fotografierte die Mutter zwei Tage nach ihrer Ankunft in einem Auffanglager in Jaworiw an der polnischen Grenze. Sie wissen nicht wohin, sagt Bachmeier. „Tamara sagt, das Liebste wäre ihr gewesen, dass eine der Raketen, die nahe des Dorfes zwei Tage zuvor eine Militärbasis vernichtet hatte, sie getroffen hätte.“ Alexej brauche dringend eine Operation, die die Familie nicht bezahlen könne.

Florian Bachmeier, Fotograf aus Schliersee. © Thomas Plettenberg

Die Bilder zeigen noch mehr. Bohunia, ein Wohnviertel in Charkiw, sei in der Nacht von 1. auf 2. März von Bomben zerstört worden. Weitere Aufnahmen zeigen die Beerdigung der Offiziere Oleg Jaschtschischin, Kirilo Wischiwanij, Sergej Melnik und Rostislaw Romantschuk in der Jesuitenkirche St. Peter und Paul in Lwiw. Sie seien zwei Tage vorher in einem Militärlager nahe der Grenze zu Polen in Jaworiw bei einem russischen Raketenangriff umgekommen; mindestens 35 Menschen seien hier gestorben. Bachmeier bezieht sich in diesem Bericht auf die Erzählung der Tochter Jaschtschischins.

Der Fotograf will die Bilder in seinen Heimatlandkreis tragen – auch, um den Krieg zu dokumentieren. Er sei pessimistisch, was ein baldiges Ende angehe. Aber er werde wieder in die Ukraine reisen, sagt Bachmeier. Um die Realität des Krieges darzustellen.

nap