Ukraine-Krieg: Unternehmer aus Neuhaus hilft nach Polen geflüchteten Waisenkindern

Von: Sebastian Grauvogl

Grenzüberschreitende Flüchtlingshilfe: Andreas Essendorfer (r.) mit den Helfern im von der Ukraine nach Polen ausgelagerten Waisenhaus. © Privat

Eigentlich wollte Andreas Essendorfer nur einen Freund in Polen besuchen. Dann aber erfuhr er vom Leid der dorthin geflüchteten Waisenkinder aus der Ukraine - und startete eine Hilfsaktion.

Neuhaus – Um einen langjährigen Freund und Mitarbeiter in seinem Unternehmen zu besuchen, machte sich Andreas Essendorfer auf den Weg nach Polen. Doch als sich der Inhaber der Genussschmelzerei in Neuhaus zuvor bei Dawid Rogalski telefonisch über die Flüchtlingssituation vor Ort erkundigte, war er erschüttert – und entschied, dass er helfen muss. Der Beginn einer Hilfsaktion, deren Ende noch nicht absehbar ist.

Die Stadt Tuszyn in der Nähe von Lodz habe quasi von heute auf morgen 300 Kriegsflüchtlinge aus ihrer ukrainischen Partnerstadt Bucza – ein Vorort von Kiew – aufgenommen, berichtet Essendorfer. Letzteres sei durch die russischen Angriffe so gut wie vollständig zerstört worden. Besonders bewegt hat den Neuhauser Unternehmer, dass auch Waisenhaus für Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren nach Tuszyn evakuiert wurde. Wie ihm sein Freund berichtete, fehle es allerdings bereits an der Grundversorgung.

Spendenaufruf im beruflichen und privaten Netzwerk

Da beschloss Essendorfer, dass er seinen Besuch nicht mit leeren Händen antreten wird. Mit seiner Firma startete er einen Spendenaufruf in den sozialen Netzwerken, bei seinen Mitarbeitern, befreundeten Unternehmen und in seinem privaten Umfeld. Der erste Transporter mit Hilfsgütern war schnell gefüllt, Essendorfer steuerte ihn persönlich ans Ziel und lieferte die dringend benötigten Waren aus. „Das war die erste Runde“, erzählt der Unternehmer.

Denn vor Ort stellte er fest, dass die Not noch größer ist als gedacht. „Am liebsten hätte ich mir 50 vollgepackte Transporter gewünscht.“ So fuhren kurz darauf zwei weitere Fahrzeuge der Firmen Slyrs und Essendorfer Richtung Polen. Unterstützung erhielt die Aktion auch von den Partnern Herbaria, der Naturkäserei Kreuth, Gruber Kosmetik, Avery Zweckform, Fahrschule Thaler, Dorfladen Furth sowie Sixt Rosenheim, Besonders bedankt sich Essendorfer auch für die vielen Privatspenden sowie für das Engagement seiner Mitarbeiter, die beim Sortieren und Packen der Kisten kräftig angepackt hätten. Geradezu überwältigt hat den Unternehmer die Hilfsbereitschaft, der Zusammenhalt und die Organisation vor Ort: „Außergewöhnlich und überaus großherzig“, schwärmt er.

Hilfe soll weitergehen für echte Integration

Bereits jetzt denkt Essendorfer an den nächsten Schritt: Den Geflüchteten Polnisch beibringen und ihnen helfen, in Berufsleben und Schule Fuß zu fassen. Auch hier will er versuchen, über sein Außenhandelsnetzwerk etwas zu bewegen. Für ihn steht fest: „Unternehmer müssen europäisch denken. Nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in humanitärer Hinsicht.“

