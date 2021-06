Zurück zum historischen Wurzhütten-Flair

Umbau am Spitzingsee

Die Wurzhütte zählt zweifelsohne zu den bekanntesten Häusern am Spitzingsee. Und den Dächern der alten sowie der neuen Hütte hat sich bereits einiges getan und tut sich aktuell auch noch einiges.

Spitzingsee – Den Corona-Lockdown haben nicht gerade wenige Wirte und Gastgeber dazu genutzt, in ihren Häusern Verschönerungs- oder sogar Sanierungsarbeiten durchzuführen. Meist sind sie pünktlich zum Neustart fertig geworden. Nicht so die Wurzhütte am Spitzingsee. Dort sind Sanierungsarbeiten gerade am Laufen. Und zwar nicht zu knapp. Letztlich nimmt Betreiberin Margot Niedermüller eine Rundum-Erneuerung vor. Wobei Betreiberin neuerdings untertrieben ist. Denn ihr Lebensgefährte Holger Härter – ja, der frühere Porsche-Finanzvorstand – hat Alte und Neue Wurzhütte in Erbpacht übernommen. Es handelt sich also um Investitionen ins Eigentum. Diese Übernahme ist erst von wenigen Monaten erfolgt. Daher die Bauarbeiten jetzt, da eigentlich die Saison beginnt.

Gaststube bekommt neues altes Design

„Im Grunde machen wir eine Kernsanierung“, sagt Niedermüller, seit 22 Jahren Pächterin der Wurzhütte. Als erstes dran beziehungsweise fertig ist die Gaststube. Schon am 1. Juli soll sie wieder öffnen – und zwar in neuem alten Design. „Es gibt viele alte Bilder“, sagt Niedermüller. An denen orientiere man sich mit dem Ziel, das Flair von 1720 zu erreichen. Die Jahreszahl prangt groß an der Front der alten Wurzhütte. Jedweder „Touri-Kitsch“ (Niedermüller) wird verbannt. Die Umsetzung übernimmt nach Plänen des Architekturbüros Erlacher aus Rottach-Egern die Schreinerei Eham aus Hausham.

Sanierung geht weiter: Als nächstes ist die neue Wurzhütte dran

Bis zum 1. September soll dann die Sanierung der Neuen Wurzhütte über die Bühne gegangen sein. Frühstücksraum, Rezeption, Zimmer – alles wird runderneuert. Neu ist zudem eine Frühstücksterrasse vor der großen Glasfront in Richtung See. An Holztischen und in einem Lounge-Bereich können die Gäste dann bei Kaffee und Croissant den Blick auf See und Berge genießen. Niedermüller: „Was gibt’s Schöneres?“ Ein frühmorgendlicher Genuss – jedenfalls solange, bis sich der Ausflugsverkehr in Richtung Stümpflingbahn an der Wurzhütte vorbeischiebt. In einem zweiten Schritt Ende des Jahres sollen die Zimmer in der Alten Wurzhütte auf Vordermann gebracht werden.

Es bleibt bei 35 Zimmern und rund 80 Betten

Für ihre Haus strebt Niedermüller eine Zertifizierung der Kategorie Drei Sterne superior an. Viel Holz soll die Aufenthaltsqualität steigern. Es bleibt bei 35 Zimmern (gut 80 Betten) – ein paar davon mit großer Glasfront und Premium-Ausblick auf die Bergwelt – und drei Seminarräumen. Für das Personal hat Niedermüller ein Privathaus unweit der Wurzhütte angemietet – ebenfalls aus dem Kreis der Wurzhütten--Eigentümer-Familie Plenk. 18 Frauen und Männer beschäftigt Niedermüller.

Neues Energiekonzept, chemie- und weitestgehend auch plastikfrei

Gänzlich neu auch die energetische Seite mit Wärmetauscher und einer besseren Kontrolle des Verbrauchs. Wie Niedermüller erklärt, erkennt die Steuerung zum Beispiel, ob Gäste beim Verlassen der Zimmer etwa ein Fenster offen gelassen haben und regelt entsprechend die Heizung herunter. Ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Schon länger verzichtet Niedermüller beim Reinigen der Zimmer komplett auf Chemie und vermeidet soweit es geht Plastik. Auf Hausprospekte verzichtet sie gänzlich.

Der Anfang der jetzigen Arbeiten datieren ins Jahr 2018 zurück. Damals sollte der Brandschutz auf Vordermann gebracht werden. Schon das war eine teure Angelegenheit für den Eigentümer. Aber kein Vergleich zu dem, was nun alles passiert, nachdem nach einigen Verhandlungen der Erbpacht-Vertrag unterschrieben ist.