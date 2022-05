Gedankenspiele für einen sensiblen Ort

Neubaupläne: Der vordere Teil des Anwesens könnte umgestaltet werden. Details der ersten Pläne fanden aber noch nicht die Zustimmung des Bauausschusses. © Thomas Plettenberg

Für das Café Mesner in Schliersee liegt ein Antrag auf Teilabriss und Neubau mit Ferienwohnungen vor. Das würde den Ortskern merklich verändern. Ob, wann und wie der Umsetzung sind derweil noch ungewiss.

Schliersee – Diese Pläne haben im Schlierseer Bauausschuss doch für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt, betreffen sie doch einen der zentralen Bereich in der Ortsmitte. Für das Café Mesner gleich neben der Kirche lagen Umbaupläne vor, die den Eindruck vom Ortskern doch merklich verändern würden. Beantragt war der Abbruch fast des gesamten Anwesens an der Lautererstraße, vom ältesten Teil im Osten, in dem sich das Café selbst befindet sowie der 1997 erneuerten Backstube einmal abgesehen. Neu entstehen sollen oberirdisch ein Ferienhaus mit fünf Einheiten auf dem westlichen Teil des Grundstücks (beim Brunnen) und ein Zwischenbau mit Ladengeschäft und Kochstudio/Multifunktionsraum darüber. Im Grundsatz okay, fanden die Ausschussmitglieder. Einige Einzelheiten, die von der örtlichen Gestaltungssatzung abweichen, lehnte eine Mehrheit aber ab.

Pläne finden im Großen und Ganzen Unterstützung, einzelne Details nicht

Etwa eine große Glasfassade Richtung Norden im Verbindungsbau und ein Quergiebel am Ferienhaus. Solche sind in Schliersee erst ab einer Gebäudelänge von 15 Metern erlaubt. Beides wurde bei Stimmengleichheit abgelehnt, mit Mehrheit auch die Eindeckung des Ferienhauses mit einem Blechdach. Insgesamt begrüßten die Gemeinderäte, dass sich jemand in der Ortsmitte Gedanken um die Zukunft macht – auch im Sinne eine weiteren Standbeins mit Vermietung an Gäste.

Antragsteller will familienintern beraten, wie es weiter geht

Bei diesem jemand handelt es sich um Ex-Gemeinderat Florian Guggenbichler, Chef des Café Mesner. Er war selbst zur Sitzung gekommen und sagt auf Nachfrage: „Ich war überrascht, dass die Pläne im Großen und Ganzen Unterstützung finden.“ Letztlich habe der Antrag aber zunächst erst einmal dazu gedient, abzuklopfen, was überhaupt möglich ist. Familienintern werde man in den nächsten Wochen über das weitere Vorgehen beraten, so Guggenbichler. Seine Kinder würden dabei eine zentrale Rolle spielen. Er selbst ist aber gewillt, die Planungen weiterzutreiben. Das vorgelegte sei ja nur eine von mehreren Ideen, die es gebe. „Mir ist bewusst, dass das ein sensibler Ort ist. Da braucht es was Vernünftiges.“

In diese Planungen involviert ist als Planer auch Gemeinderat Philipp Krogoll (Die Schlierseer). Dessen Aufgabe wird es nun sein, eine Planung mit weniger Abweichungen von der gemeindlichen Gestaltungssatzung vorzulegen.