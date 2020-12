Unfall am Bahnübergang Westenhofen: Auto durchbricht geschlossene Schranken und fährt Fußgänger um

Bei geschlossenen Schranken ist ein Autofahrer am Bahnübergang Westenhofen über die Gleise gefahren. Dabei verletzte er einen Fußgänger und krachte dann in einen Zaun.

Update, 3. Dezember, 14.30 Uhr:

Mittlerweile liegt der Bericht der Polizeiinspektion Miesbach vor. Diese schildert den Unfallhergang wie folgt: Gegen 11 Uhr fuhr ein 62-jähriger Schlierseer mit seinem Mercedes A-Klasse auf der Miesbacher Straße und wollte dann rechts in die Breitenbachstraße abbiegen. Wegen der geschlossenen Bahnschranken hätte er warten müssen. Doch plötzlich stieg der Mann aufs Gas, kollidierte mit einem Fußgänger, durchbrach die Schranken und krachte einige Meter weiter in einen an die Breitenbachstraße angrenzenden Gartenzaun. Der Fußgänger, ein 67-jähriger Schlierseer, wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Mercedes geschleudert und blieb dann verletzt am Boden liegen. Sowohl er als auch der 62-Jährige wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

Warum der Mercedes-Fahrer plötzlich beschleunigt hat, ist laut Polizei unklar. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Den Sachschaden durch den Unfall schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Neben Rettungsdienst und der Feuerwehr Schliersee waren auch die Bundespolizei und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz. Das Gleis bleibt bis zur endgültigen Absicherung des Bahnübergangs gesperrt.

Stand 14.30 Uhr ist die Zugstrecke offenbar wieder frei. Auf der BRB-Internetseite werden keine Störungen mehr gemeldet.

Schliersee - Die Bilder vom Unfallort sprechen für sich. Die Schranken des Bahnübergangs im Schlierseer Ortsteil Westenhofen sind zerbeult, der schwarze Mercedes des Unfallverursachers hängt mit zerknautschter Front und gesplitterter Windschutzscheibe im Zaun eines Anwesens an der Breitenbachstraße, rund 40 Meter von den Gleisen entfernt. Laut ersten Berichten vom Unfallort hat der Fahrer des Mercedes am späten Donnerstagvormittag (3. Dezember 2020) bei geschlossenen Schranken den Bahnübergang überquert und ist dann in den Zaun gekracht. Unbestätigten Informationen zufolge wurde dabei eine Person angefahren.

+ Die beschädigten Schranken nach dem Unfall. Die Bahnstrecke Miesbach-Schliersee ist gesperrt. © Ralf Poeplau

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, die Bahnstrecke Miesbach-Schliersee ist laut der Bayerischen Regiobahn (BRB) wegen einer„Infrastrukturstörung“ gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Details zur Unfallursache oder mutmaßlich verletzten Personen sind noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Miesbach hat aber einen Pressebericht angekündigt. Ein Zug der BRB war nicht in den Unfall verwickelt, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

sg