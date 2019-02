Beim Rückwärts-Fahren auch Rückwärts-Schauen

Offenbar wegen einer Unachtsamkeit hat ein 29-jähriger Münchner am Samstag einen Unfall gebaut. Leidtragende ist eine Münchnerin

Gekracht hat es am Samstag auch in Schliersee/Spitzingsee. Wie die Polizei meldet, wollten zwei Pkw-Fahrer auf dem Seeweg nach links in einen Parkplatz abbiegen. Als der erste, ein 29-jähriger Münchner, bemerkte, dass der Parkplatz schon hoffnungslos überfüllt war, fuhr er, wohl ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, mit seinem Seat Ibiza wieder zurück und touchierte den Ford Fiesta einer 32-jährigen Münchnerin. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro.