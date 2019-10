Unfall am Spitzingsee: Radler fährt Fußgängerin um - schwer verletzt

Schwerer Freizeitunfall am Spitzingsee: Ein Radler aus München (51) hat eine Fußgängerin (68) aus Ebersberg umgestoßen. Die Frau verletzte sich schwer im Gesicht.

Spitzingsee - Beide wollten einen schönen Herbsttag in den Bergen genießen – und am Ende wurden beide verletzt. Auf dem Rundweg um den Spitzingsee hat am Sonntagnachmittag ein Radfahrer eine Fußgängerin touchiert und so zu Sturz gebracht. Mit schlimmen Folgen. Wie die Polizei berichtet, waren der 51-jährige Münchner und die 68-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg gegen 14.45 Uhr in gleicher Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Radler die Fußgängerin an.

Durch den Stoß stürzte die Frau nach vorne. Weil sie sich offenbar nicht mehr rechtzeitig mit den Händen abfangen konnte, schlug sie mit dem Gesicht heftig auf dem Boden auf und verletzte sich schwer. Um die 68-Jährige angemessen versorgen zu können, forderten die Rettungskräfte einen Hubschrauber an, der die Patientin in eine Unfallklinik flog. Auch für den Münchner hatte der Unfall schmerzhafte Folgen, wenn auch nicht ganz so dramatische: Er verletzte sich leicht am Knie.

