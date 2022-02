Unfall an Spitzingstraße/B307 bei Neuhaus: Wasmeier-Sohn leicht verletzt

Von: Christian Masengarb

Die Unfallstelle an der Kreuzung Spitzingstraße/B307 bei Schliersee. © Thomas Plettenberg

An der Abzweigung der Spitzingstraße zur B307 bei Neuhaus/Schliersee sind drei Autos zusammengestoßen. Beteiligt war ein Sohn von Ski-Legende Markus Wasmeier.

Update 14.40 Uhr: Laut Andreas Dietmannsberger, Kommandant der Feuerwehr Schliersee und Einsatzleiter vor Ort, ist die B307 seit 14.30 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar. Die Unfallstelle ist gesäubert. Im Einsatz waren 20 Mann der Feuerwehr Schliersee sowie Rettungsdienst, Straßenmeisterei, Polizei und drei Abschleppwagen.

Der offizielle Bericht der Polizei zum Unfall steht noch aus. Nach übereinstimmenden Berichten von der Unfallstelle hat aber offenbar der schwarze Audi A5 von Aurach kommend beim Abbiegen den entgegenkommenden VW-Bus des Wasmeier-Museums übersehen und frontal gerammt. Der Wasmeier-Bus traf daraufhin den silbernen Audi A3. Beide Fahrzeuge blieben nebeneinander der Straße liegen.

Update, 13.56 Uhr: Am Unfall beteiligt waren laut Polizei drei Autos. Nach Berichten von der Unfallstelle handelte es sich dabei um einen schwarzen Audi A5, einen silbernen Audi A3 mit Miesbacher Kennzeichen sowie einen Kleinbus des Wasmeier-Museums. Ski-Doppelolympiasieger Markus Wasmeier bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass den Kleinbus einer seiner Söhne lenkte. Ihn treffe am Unfall keine Schuld. Er sei nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gekommen. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt, an den Autos entstand Totalschaden.

Unfall an Spitzingstraße/B307: Wasmeier-Sohn leicht verletzt

Update, 13.12 Uhr: Nach Angaben der Polizei waren am Unfall drei Autos beteiligt. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße ist durch den Unfall teils blockiert und nur halbseitig befahrbar. Der Rückstau hält sich dennoch derzeit laut Google Maps in Grenzen. Die Feuerwehr Schliersee ist laut Polizei vor Ort, um die Unfallstelle zu säubern.

Erstmeldung, 12.20 Uhr: Spitzingstraße/B307: Unfall mit mehreren Autos

Schliersee - An der Abzweigung der Spitzingstraße zur B307 bei Neuhaus hat es einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Eingeklemmt ist offenbar keiner der Fahrer. Die Polizei ist vor Ort. An der unmittelbaren Unfallstelle kommt es laut Google Maps zu Behinderungen. Davon abgesehen fließt der Verkehr flüssig. Wir werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald sie bekannt werden.

