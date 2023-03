Unfall auf B307 bei Schliersee: Land Rover rammt VW Golf - Zwei Mal Totalschaden

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz (Symbolfoto). © IMAGO/xcitepress/christian essler

In den Gegenverkehr geraten ist eine Schlierseerin (54) auf der B307. Mit ihrem Land Rover rammt sie dabei einen VW Golf und schob ihn von der Straße. Beide Autos landeten im Graben.

Schliersee - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, war die 54-jährige Schlierseerin am Samstag, 11. März, mit ihrer neunjährigen Tochter in einem silbernen Land Rover auf der B307 von Hausham in Richtung Schliersee unterwegs. Gegen 14.10 Uhr geriet die Frau kurz vor dem Ortseingang Schliersee plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie frontal in den entgegenkommenden weißen VW Golf, den eine 58-jährige Schlierseerin lenkte. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Land Rover den VW in den Straßengraben.

Bergung mit Kran

Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Die beiden Pkw erlitten jeweils einen Totalschaden und mussten mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe: circa 40.000 Euro. In der angrenzenden Wiese entstand ein Flurschaden. Während der Bergungsarbeiten war die B307 zeitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schliersee mit 15 Mann und drei Fahrzeugen, ein Rettungswagen sowie eine Notärztin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.

Da die Unfallursache noch nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei noch Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise werden unter 08025/2990 entgegengenommen.

sg