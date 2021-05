Unfallflucht am Spitzingsee: Polizei Miesbach sucht Zeugen - „Auf Tür eingestochen“

Am Montag stach ein Unbekannter auf die Beifahrerführ eines Wagens am Spitzingsee ein. Die Polizei Miesbach sucht nach Zeugen (Symbolbild).

Parkplatz-Schaden an Neuwagen

von Jonas Napiletzki schließen

Nach einer Unfallflucht am Spitzingsee sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter hat die Beifahrertür eines neu zugelassenen Autos an einem Parkplatz beschädigt.

Spitzingsee - Einen Schockmoment erlebte ein 52-Jähriger am vergangenen Montag am Spitzingsee: Ein Unbekannter hatte den frisch zugelassenen VW T-Roc des Geschädigten an einem Parkplatz ordentlich demoliert. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, hatte der Regensburger Autobesitzer seinen roten Wagen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Spitzingstraße 1 abgestellt. Gegen 16 Uhr kam er wieder zu seinem Fahrzeug zurück. „Da stellte er einen erheblichen Schaden an der Beifahrertüre fest“, schreibt die Polizei.

Polizei Miesbach: „Mit einem spitzen Gegenstand auf die Tür eingestochen“ - Zeugen gesucht

Aufgrund der geschätzten Höhe des Schadens - die Polizei beziffert ihn auf 1500 Euro - vermuteten die Beamten, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer be- oder entladen hat. „Es sieht so aus, als hätte jemand mit einem spitzen Gegenstand auf die Türe eingestochen“, teilt die Polizei mit. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der neben dem VW parkende Mercedes als Tatfahrzeug ausgeschlossen werden kann.

Um den Täter zu ermitteln, bittet die Polizei Miesbach um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0 80 25/29 90. In den vergangene Woche verbuchten die Beamten bei mehreren Verkehrskontrollen Erfolge - gleich zwei Fahrer waren alkoholisiert im Landkreis unterwegs. (nap)