Unklare Entwicklung: Veränderungssperre für Lackfabrik in Schliersee

Von: Jonas Napiletzki

Das Areal von Warnecke und Böhm soll einen Bebauungsplan erhalten. Was drin stehen wird, ist aber noch komplett unklar. Auch der Lackhersteller scheint noch nicht ganz zu wissen, was er will. © Thomas Plettenberg

Was passiert bei Warnecke und Böhm? Darüber herrscht in Schliersee trotz mehrerer Bauanfragen des Unternehmens Rätselraten. Jetzt hat der Gemeinderat erst mal ein Stoppschild gesetzt.

Schliersee – Das Rätseln um die Zukunft des Lackherstellers Warnecke und Böhm in Schliersee geht in die Verlängerung. Wie berichtet hatte die Firma immer wieder Anträge auf eine bauliche Veränderung an die Gemeinde gestellt. Vor einem Jahr etwa behandelte der Bauausschuss eine Voranfrage, in der neue Wohnungen, der Abriss von Lagerhallen und der Neubau von Hotel-, Seminar- und Kulturflächen im Gespräch waren. Doch der Lackhersteller zog manche Anfragen wieder zurück, andere wurden vom Gemeinderat einkassiert.

Veränderungssperre gilt zwei Jahre

Trotz des Hin und Her der vergangenen Jahre passiert jetzt erst mal: nichts. Der Gemeinderat Schliersee hat für das Fabrikareal eine zweijährige Veränderungssperre erlassen. In dieser Zeit will sich die Gemeinde mit dem Grundeigentümer Gedanken darüber machen, „wo die Reise hingeht“, wie es Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Nachfrage erklärt. Am Ende dieses Prozesses steht eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans, die schon im vergangenen Monat beschlossen wurde.

Doch welche Inhalte diese Pläne haben sollen, weiß derzeit offenbar noch niemand – nicht einmal der Lackhersteller selbst. Ratsmitglied Philipp Krogoll (Die Schlierseer) erklärte in der Gemeinderatssitzung im Februar dieses Jahres beispielsweise, dass bislang noch keine Entscheidung darüber getroffen worden sei, ob die verbliebene gewerbliche Nutzung der Warnecke und Böhm GmbH, insbesondere das Labor, am Standort erhalten bleibt. Eine entsprechende Rückfrage hatte zuvor Gemeinderatsmitglied Gerhard Waas (Grüne) an Krogoll gestellt.

Komplettaufgabe des Gewerbegebiets wird firmenintern diskutiert

Der Aussage Krogolls zufolge scheint eine Komplettaufgabe des Gewerbegebiets firmenintern zumindest zur Diskussion zu stehen. Die Firma selbst ließ mehrere Anfragen unserer Redaktion zur weiteren Entwicklung des Areals bis zum heutigen Tag unbeantwortet.

Auch der Gemeinderat ist über die Zukunft der Fabrik noch uneins. „Die derzeit genehmigte Nutzung als Lackfabrik dürfte einer zusätzlichen Wohnnutzung aus Gründen des Immissionsschutzes entgegenstehen“, heißt es etwa in der Beschlussvorlage der Februar-Sitzung. Manche Räte hätten für einen Abzug des Gewerbegebiets Verständnis, andere fürchten den Verlust der Arbeitsplätze und eine „Schlafstadt“ (wir berichteten).

Bürgermeister: „Eigentümer muss klar sagen, was er vorhat.“

Mit der am vergangenen Dienstag beschlossenen zweijährigen Veränderungssperre hat die Gemeinde nun Zeit gewonnen, um diese Grundsatzfragen zu klären. Schnitzenbaumer sagt auf Nachfrage: „Der Eigentümer muss jetzt ganz klar sagen, was er vor hat.“ Gemeinsam mit einem Städtebauplaner werde es dann „viele Termine“ geben. Der Entscheidungsprozess sei sehr komplex – „wir werden die zwei Jahre definitiv brauchen“. Während Schnitzenbaumer im Dezember 2021 noch einen fertigen Bebauungsplan im Dezember 2022 als möglich betrachtete, wird es nun voraussichtlich März 2024.

Bis dahin darf der Hersteller auf seinem Areal baulich nichts entwickeln. Einen Hinweis darauf, dass ein Teil-Rückzug von Warnecke und Böhm aus dem Gewerbegebiet trotzdem bereits erfolgt, geben die öffentlichen Jahresabschlüsse der GmbH, die auch einen Standort in Asien hat. Die Zahl der Mitarbeiter in Schliersee hat sich vom Jahr 2019 bis 2020 von 72 auf 44 reduziert. Beispielsweise in der Produktion wurde das Personal um zehn Mitarbeiter reduziert, im Labor um zwei, beim Versand um fünf.

