Unten nur Gewerbe – aber bitte keine Spielhallen

Leerstand beendet: Eine gewerbliche Nutzung wie hier der Bierladen möchte der Schlierseer Gemeinderat auch in den benachbarten Gebäuden an der Miesbacher Straße festschreiben, auch wenn die Lage teils schwierig ist. © Stefan Schweihofer

Der Gemeinderat Schliersee will die Erdgeschoss-Nutzungen zwischen Bahnhof und Bundesstraße regeln. Anlass war der Antrag für eine Spielhalle.

Schliersee – Der eigentliche Grund für die Bauleitplanung ist zwar weggefallen, dennoch setzt der Gemeinderat Schliersee sein Vorhaben fort, den Bereich zwischen Bahnhof und Bundesstraße städtebaulich zu ordnen. Hierzu stellt er nun einen Bebauungsplan neu auf. Ziel ist es, Gewerbeflächen in den Erdgeschossen der Gebäude zu erhalten, dabei aber den Betrieb einer Spielhalle auszuschließen.

Spielhallen-Pläne: Gemeinderat will weiteren Begehrlichkeiten vorbeugen

Für letztere lag der Gemeinde eine Voranfrage vor. In die Räume der früheren Hypovereinsbank hätte sie einziehen sollen. Wie andere Gemeinden auch, ist Schliersee von der Aussicht auf Spielotheken wenig begeistert. Der Gemeinderat beschloss daher eine Bebauungsplanänderung und verhängte eine Veränderungssperre. Letztlich verfolgte der Spielhallen-Betreiber seine Pläne nicht weiter und nach langem Leerstand zog ein Bekleidungsgeschäft in das Haus an der Ecke Miesbacher/Werner-Bochmann-Straße ein. Die Bauleitplanung setzt Schliersee trotzdem fort. Zum einen kann niemand ausschließen, dass nicht erneut Spielhatten-Begehrlichkeiten auftauchen, zum anderen gibt es auch den Wunsch nach Wohnraum in Erdgeschossen. Das möchte die Gemeinde nicht und hat dies in der Alpenrose gegenüber des Bahnhofs auch schon abgelehnt. Gleiches soll nun auch für die anderen Gebäude in dem Geviert gelten. Statt den Bebauungsplan Bahnhofstraße zu erweitert, stellt der Gemeinderat nun aber einen eigenen Plan für das Gebiet auf.

Gewerbe im Erdgeschoss heißt aber auch: Ferienwohnungen

Für das Mischgebiet ist dann eben Gewerbe im Erdgeschoss festgesetzt. Das Instrument erlaubt es aber auch, bestimmte Nutzungen auszuschließen – eben auch Spielhallen. Zum erlaubten Gewerbe gehören derweil auch Ferienwohnungen, wie Anna-Maria Martin vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München erläuterte.

Leerstand in Ex-Bäckerei mit Bierladen beendet

Die Wünsche nach anderen Nutzungen wurde laut, weil die Gebäude an der Bundesstraße trotz ihrer zentralen Lage für den Einzelhandel wenig geeignet sind, etwa mangels erkennbarer Parkplätze. Das sagt im Übrigen auch Gregor Weinhart, der im Haus seiner Familie eine Kleinbrauerei einrichten will und einen Laden bereits eröffnet hat. Da er aber kaum auf Gedeih und Verderb auf Laufkundschaft angewiesen ist und das Biergeschäft ein Nebengeschäft ist, ist für den Schlierseer Kindl-Bräu der Standort geeignet.

Hoffnung auf Belebung des Einzelhandels mit großen Hotelprojekten

Im Gemeinderat äußerte Philipp Krogoll (Die Schlierseer) die Hoffnung, das nach Umsetzung der großen Hotelprojekte wie etwa Schlierseer Hof oder Vitalresort mehr Gäste nach Schliersee kommen und auch der Einzelhandel einen Aufschwung erfährt. Gerhard Waas (Grüne) fügte an, dass es dazu aber auch mehr Aufenthaltsqualität bedürfe. Der Beschluss zur Aufstellung des neuen Bebauungsplans fiel einstimmig. Er geht nun ins Verfahren.