Urlaubszeit: Geflüchtete in Ferienwohnung untergebracht - Schlierseerin findet Alternative

Von: Jonas Napiletzki

Im BRK-Haus bekommt Christina Reger von Ehrenamtlichem Fritz Polifka Hilfe beim Ausfüllen der Formulare. © STS

Eine Ferienwohnungsbesitzerin aus Schliersee hat Geflüchtete aufgenommen, doch die Urlaubszeit erfordert eine alternative Unterbringung. Gar nicht so einfach, sagt Christina Reger.

Schliersee – Christina Reger und ihr Mann hatten nicht lange gezögert, als sie vor rund zwei Wochen ihre Ferienwohnung in Schliersee für Geflüchtete aus der Ukraine angeboten hatten. Die Entscheidung dafür sei schnell gefallen, auch vermittelt war eine Frau mit vier Kindern über den Verein Münchner Freiwillige nach kurzer Zeit.

Drei Wochen wäre die Ferienwohnung damals ohnehin noch leergestanden, bis die ersten Osterurlaubsgäste am 13. April eintreffen. „Wir wollten einen schönen Platz zum Erholen und zum Ankommen bieten“, erklärt die Gastgeberin. Aber: „Wir hatten uns das einfacher vorgestellt.“

Ferienwohnungsbesitzerin will Familie nicht vor die Tür setzen

Die 40-Jährige erklärt: „Jetzt wäre es natürlich hart, die Familie nach drei Wochen wieder vor die Tür zu setzen.“ Doch die Ferienbuchung war schon vor dem Ukraine-Krieg bestätigt. Absagen sei deshalb keine Option – auch, weil die Einnahmen ein wichtiges Standbein der Familie Reger darstellen. „Das war kurzfristig eine ungute Situation“, sagt die Schlierseerin. Die geflüchtete Familie habe sich in der Zwischenzeit in Schliersee eingelebt. Die zwei eigenen Kinder der Frau (sieben und zehn) besuchen bereits die Grundschule in Neuhaus, die beiden anderen (17 und 18) gehören zwar zu einer Freundin der Frau – sie sind ohne ihre eigene Mutter geflüchtet –, doch auch sie bräuchten den Anschluss an die Familie.

Reger hat sich deshalb um eine Lösung bemüht – und gefunden. „Die Frau und ihre Kinder kommen bei uns in einer Einliegerwohnung unter, die beiden älteren bei einer Familie in Schliersee, zwei Straßen weiter.“ Das sei „ein Glücksfall“. Die Jugendlichen konnten die neue Gastfamilie vorab besichtigen, die Lösung sei für alle geeignet.

Formalitäten sind für Gastgeber eine Hürde

Dass Reger die Einliegerwohnung mittelfristig auch als Ferienwohnung vermieten wollte, steht der neuen Unterbringung erst mal nicht im Weg. „Das ist quasi unsere Spende für die Geflüchteten.“ Doch auch darüber hinaus sei der Arbeitsaufwand für die Ukrainer enorm. Das Geld vom Landratsamt komme erst, wenn sie eigene Konten eröffnet hätten. „Aber die Frau hat einen alten, handschriftlichen Ausweis, der von der Bank nicht anerkannt wird.“ Und so kümmert sich bis heute Reger selbst um Einkäufe, fährt mit der Familie zum Drogeriemarkt, um Passfotos zu drucken, und füllt abends bis 23 Uhr Anträge aus. „Das ist eine Arbeit, die man sich schon machen sollte“, findet die Gastgeberin. Aber eine Dauerlösung sei die jetzige Situation auch nicht. „Auch läuft die Kommunikation nur über Google Translator“ – englisch und deutsch spreche niemand der Geflüchteten.

„Das Rathaus war mit seiner Unterstützung auch eher zögerlich“, sagt die Gastgeberin. Wohnraum sei knapp, bei der Unterbringung könne niemand unterstützen, habe ihr die Verwaltung mitgeteilt. Stattdessen unterstützen nun Freunde und Familienangehörige die Schlierseer Gastgeber bei der Unterbringung der ukrainischen Familie. „Nach vier Tagen Flucht geht es erst mal ums Ankommen, Erholen und Wäschewaschen.“ Mittlerweile aber sei es schwer einschätzbar, ob es um eine Übergangslösung oder eine dauerhafte Unterbringung gehe. „Die Mutter versucht, bei einem Sprachkurs unterzukommen“, sagt Reger. Später gehe es auch um Arbeitsplätze. Hilfe gebe es für die ganzen Formalitäten und beim Übersetzen vom Landratsamt und im BRK-Haus (wir berichteten), „aber wir machen auch viel selber“.

„Ich fände es schön, wenn sich auch Zweitwohnungsbesitzer melden würden“, sagt Reger. Viele Wohnungen würden ohnehin die Hälfte des Jahres leerstehen. nap

