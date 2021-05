Zwei betrunkene Fahrer, zweimal 1,1 Promille: Polizei Miesbach landet Treffer bei Verkehrskontrollen

Verstoß gegen die Ausgangssperre

von Jonas Napiletzki schließen

Innerhalb weniger Stunden kontrollierte die Polizei im Landkreis Miesbach zwei Fahrzeugführer, die betrunken unterwegs waren - einer davon trotz Ausgangssperre.

Schliersee/Aurach - Zwei Kontrollen, zweimal 1,1 Promille: Die Polizei im Landkreis Miesbach landete kurz hintereinander zwei Treffer bei allgemeinen Verkehrskontrollen. Beide Fahrzeugführer mussten ihren Führerschein abgeben. Einen der beiden erwartet auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren - er war nach 22 Uhr unterwegs und hatte gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen.

Kleinkraftrad-Fahrer betrunken in Schliersee gestoppt: 1,1 Promille gemessen

Mit seinem Kleinkraftrad war ein 54-Jähriger am Mittwoch, 5. Mai, auf der Miesbacher Straße in Schliersee unterwegs. Gegen 14.50 Uhr geriet der Schlierseer in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Die wurde dem Fahrer zum Verhängnis. „Gleich zu Kontrollbeginn konnte durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden“, berichtet die Polizei.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten - die Messung ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Gegen den Schlierseer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verstoß gegen die Ausgangssperre in Aurach: Betrunkener Fahrer war nach 22 Uhr unterwegs

Einige Stunden später fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miesbach ein Fahrzeug in Aurach auf. Da der Fahrer gegen 00.30 Uhr in der Gemeinde Fischbachau unterwegs war, erwartet ihn jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre.

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem einen deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Die Polizei schreibt: „Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus Agatharied durchgeführt wurde.“ Auch der Führerschein dieses Fahrers wurde sichergestellt. Den 32-jährigen Bayrischzeller erwartet neben dem Ordnungswidrigkeitsverfahren auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

In Miesbach kontrollierte die Polizei kürzlich auch einen Fahrzeugführer, der auf die Zulassung verzichtet hatte. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. (nap)